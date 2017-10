Sportdirektor Ralf Rangnick vom deutschen Fußball-Vizemeister RB Leipzig will noch in diesem Jahr Vertragsverlängerungen mit dem österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl, Top-Stürmer Timo Werner und ÖFB-Teammittelfeldmann Marcel Sabitzer auf den Weg bringen. "Das sind drei Personalien, die wir bis Weihnachten in Angriff nehmen wollen", sagte der 59-Jährige in der MDR-Sendung "Sport im Osten".

Er gehe nicht davon aus, dass einer der drei derzeit mit einem Wechsel liebäugelt. "So lange wir diesen Weg weitergehen, den wir die letzten Jahre gegangen sind, glaube ich, macht sich keiner großartig Gedanken über irgendwelche anderen Vereine", sagte Rangnick.

Hasenhüttl war in der Vorsaison vom FC Ingolstadt nach Leipzig gekommen und besitzt noch einen Vertrag bis Sommer 2019. Nationalstürmer Werner ist noch bis 2020 an RB gebunden, der ehemalige Rapid- und Salzburg-Kicker Sabitzer bis zum 30. Juni 2018.