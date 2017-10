Randalierender Patient wollte in Wiener Rettungsauto Feuer legen

Ein Patient hat am Mittwochabend in Wien in einem Rettungsauto zu randalieren begonnen und Papier einer Küchenrolle angezündet. Der 44-Jährige sollte wegen Schnittverletzungen von Meidling in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Sanitäter riefen die Polizei zu Hilfe und der Mann konnte schließlich mit Begleitung der Beamten weitertransportiert werden, berichtete die Wiener Berufsrettung.

Der 44-Jährige hatte um 17.30 Uhr bei der Auffahrt Altmannsdorfer Ast zur Südosttangente (A23) plötzlich gegen die Tür getreten und versucht, sich abzuschnallen. Der Lenker des Einsatzfahrzeugs fuhr auf den Pannenstreifen und die Besatzung verließ laut Presseaussendung zum Eigenschutz den Wagen.

Der Patient warf einen Einsatzcomputer aus dem Fenster und beschädigte ein Handy. Außerdem verspritzte er Desinfektionsmittel auf der Trage und zündete Küchenpapier an. Polizisten überwältigten den Mann und ein Sanitäter löschte die kleinen Flammen mit dem Feuerlöscher des Einsatzfahrzeuges. Die Mitarbeiter der Berufsrettung blieben unverletzt, die Höhe des Sachschadens in dem Auto war noch unklar.