Rammstein-Comebackkonzert mit Gewitter-Unterbrechung

Mit einem heftig umjubelten Konzert vor rund 40.000 Fans in Leipzig hat sich die international gefeierte Berliner Band Rammstein zurück auf Tourbühnen gemeldet. Die Musiker um Sänger Till Lindemann (59) präsentierten gut zwei Stunden lang ihre von viel Feuer, Böllern und Effekten geprägte Show in der Fußball-Arena der sächsischen Stadt. Der Tourstart erfolgte mit einer Unterbrechung wegen eines Gewitters, das Konzert wurde später aber fortgesetzt.

45 Minuten nach Beginn der Show wurden die Menschen in der Red Bull Arena aufgefordert, den Innenraum des Stadions zu verlassen und Schutz zu suchen. "Wir hoffen, das Konzert direkt nach dem Gewitter fortsetzen zu können", hieß es in einer Ansage. Nach 15 Minuten wurden die Fans zurück in den Innenraum gelassen. Eine halbe Stunde nach der Unterbrechung ging das Konzert weiter.

Nächste Woche kommt die Band auch nach Österreich. Am 25. und 26. Mai gastiert Rammstein im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt - zwei Jahre nach den zunächst geplanten Terminen. Rammstein hat bei der zweimal coronabedingt verschobenen Tour nun 42 Konzerte in Europa und Nordamerika angesetzt. Beim ersten Teil besuchten 2019 mehr als eine Million Fans die 30 Shows.

Im Gepäck ist das Ende April veröffentlichte Erfolgsalbum "Zeit", das Rammstein umgehend auf Platz eins der Charts katapultierte. Einige der elf neuen Songs haben die Musiker in das Konzertprogramm integriert. Für die Aufnahmen hatten sich Lindemann, die Gitarristen Richard Kruspe (54) und Paul Landers (57), Bassist Oliver Riedel (51), Keyboarder Christian "Flake" Lorenz (55) und Schlagzeuger Christoph Schneider (56) Ende 2020 im Studio "La Fabrique" im französischen Saint-Rémy-de-Provence getroffen.