Das nordkoreanische Raketenprogramm hat sich enorm weiterentwickelt. Erstmals verfügt das Land über funktionierende Interkontinentalraketen, deren Reichweite auch das US-Kernland umfasst. Die bisherige Strategie der USA, das Regime über China unter Druck zu setzen, fruchtet nicht. Doch auch alle anderen Optionen sind nicht allzu vielversprechend.

Mit seinem Raketentest vergangenen Samstag hat das nordkoreanische Regime bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen bewiesen, mit Langstreckenraketen nicht nur Hawaii oder Alaska, sondern auch das amerikanische Kernland erreichen zu können. Es ist der bisher letzte Schritt in der Weiterentwicklung des Raketenprogramms, das nach mehreren Jahren der Fehlschläge und des Stillstands wieder massiv an Fahrt aufgenommen hat. Obwohl der Test Nachbar Südkorea erwartungsgemäß in Alarmbereitschaft versetzt hat, ist er doch eigentlich einzig ein Signal an die USA. Südkorea und auch Japan lagen schon immer im Schlagradius des Kim-Regimes. Dass nun auch die US-Bevölkerung mit einer auch atomar bestückbaren Rakete getroffen werden könnte, bringt die USA unter Zugzwang.

Erreicht die "Hwasong-14" sogar New York?

Der letzte Test deutete US-Medien zufolge darauf hin, dass die neue Interkontinentalrakete Hwasong-14 bis zu 10.000 Kilometer weit fliegen könnte. Damit würde sie nicht nur die US-Westküste, sondern auch Städte wie Chicago oder gar New York erreichen. Die amerikanische Regierung versichert freilich, dass es niemals so weit kommen würde. Erst vor rund einem Monat wurde in einer Übung demonstriert, wie eine auf Alaska zufliegende Rakete vom US-Abwehrsystem über dem Pazifik abgeschossen wird. Vor allem aber ist es auch so gut wie ausgeschlossen, dass Nordkorea den "Erstschlag" gegen Amerika überhaupt versuchen würde. An einem Krieg hat das Regime in Wahrheit kein Interesse. Dennoch steigt der Druck auf Präsident Donald Trump, auf die wachsende Gefahr zu reagieren.

© South Korean Presidential Office In Reaktion auf Nordkoreas Test demonstrierte auch Südkorea sein Abwehrsystem

Ob Trump zur Überwindung der Krise allerdings wirklich eine gute Option zur Verfügung steht, ist fraglich. Seit Jahrzehnten schon versucht die internationale Gemeinschaft vergebens, Nordkorea von seinem Atom- und Raketenprogramm abzubringen. Am Tag nach dem jüngsten Raketentest tat Trump auf Twitter seine Frustration darüber kund, dass China die Nordkoreaner nicht stärker in die Pflicht nehme. Das Land ist Nordkoreas wichtigster Verbündeter und quasi einziger Handelspartner. "China könnte dieses Problem leicht lösen", schrieb er. Obwohl sie am Handel mit den USA jährlich "hunderte Milliarden Dollar" verdienen würden, seien sie hier untätig. Es war die bewährte Strategie der USA im Umgang mit Pjöngjang, auf China als Hebel zu setzen. Da 85 Prozent der nordkoreanischen Importe von dort kommen, sind Sanktionen anderer Staaten eher symbolischer Natur.

Gaddafi und Saddam als abschreckende Beispiele

Doch Chinas Interessen in dieser Frage sind völlig andere als die der USA, und werden sich nicht so schnell grundlegend verändern. Auch wenn die chinesische Führung sich in den letzten Jahren mehrfach offen verärgert über das Verhalten Nordkoreas gezeigt hat, ist ihr wichtigstes Anliegen Stabilität auf der benachbarten Halbinsel. Bei einer größeren wirtschaftlichen oder im Fall eines Krieges wohl humanitären Krise in Nordkorea oder gar dem Fall des Kim-Regimes befürchtet Peking Millionen von Flüchtlingen, die über die gemeinsame Grenze kommen. Um das zu verhindern, wird auch ein noch so brutales und sogar atomar hochgerüstetes Nordkorea akzeptiert. Bei einer kriegerisch herbeigeführten Wiedervereinigung Koreas würde für China auch ein wichtiger "Puffer" zur amerikanischen Einflusssphäre und vielleicht amerikanischen Truppen wegfallen.

Aufgrund der schon bestehenden völligen wirtschaftlichen und politischen Isolation des Landes ist es auch kaum möglich, den Druck auf Nordkorea selbst zu erhöhen. Anreize, seine Aufrüstung zu stoppen, gibt es für die kommunistische Diktatur fast keine, im Gegenteil: Die herrschende Klasse, allen voran die seit 1948 regierende Kim-Familie, sieht Atombomben als ihre Lebensversicherung. Das ständige Drehen an der Eskalationsspirale sichert ihr das Überleben im Inneren und ist eine wirksame Drohgebärde gegen Angriffe von außen. Der einzige Diktator, der je im Abtausch gegen die Aufhebung internationaler Sanktionen ein Atomprogramm aufgab, war Libyens Muammar al-Gaddafi. Er wurde später in einem vom Westen unterstützten Aufstand gestürzt und getötet. Iraks Herrscher Saddam Hussein behauptete zwar, die Entwicklung von Atomwaffen wieder aufgenommen zu haben, hatte damit aber keinen Erfolg. Und auch er wurde durch eine US-Invasion gestürzt und später hingerichtet.

"Freeze" ein möglicher Kompromiss?

Vor gezielten Militärschlägen gegen die wichtigsten Standorte des nordkoreanischen Programms scheut aber selbst Donald Trump mit guten Gründen zurück. Die wahrscheinlichste Reaktion des Nordens darauf wäre sofortige militärische Vergeltung gegen Südkorea. Eine Art Kompromiss wäre ein sogenannter "Freeze", wie ihn etwa der Korea-Experte Andrei Lankov in einem Gastkommentar für CNN vorschlägt. Dabei dürfte Nordkorea alle bisher produzierten Raketen und nuklearen Sprengköpfe behalten, muss jedoch auf weitere Tests und Entwicklungen verzichten. Im Austausch dafür gäbe es politische Zugeständnisse, also etwa die Aufhebung von Sanktionen, und finanzielle Hilfe durch die USA. Ein solcher Deal würde freilich in gewissem Widerspruch zu Trumps bisher kommuniziertem "harten" außenpolitischen Kurs stehen. Und eine Garantie dafür, dass Nordkorea sich an die Auflagen hält, gibt es nicht, wie auch Lankov einschränkt.