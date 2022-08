Radioplayer-App mit 100 Sendern bei Sky Q

Die Radioplayer-App ist nun auch auf allen Sky-Q-Receivern in Österreich verfügbar, teilte das Medienunternehmen per Aussendung mit. Damit kommen 100 österreichische Privat-Radiosender - dabei sind zehn Genres von Pop und Rock bis zu österreichischen Hits und Schlagern - zur Entertainment-Plattform. Radioplayer ist der offizielle Aggregator der Privatsender in Österreich und stellt Rundfunkangeboten eine technische Plattform zur Verfügung.