Die Schlagerkönigin im deutschsprachigen Raum ist derzeit unumstritten Helene Fischer. Das könnte sich aber in absehbarer Zeit schon ändern, wenn man den Aussagen eines berühmten Schauspielers und Musiker-Kollegen Glauben schenken möchte.

Niemand geringerer als Kiefer Sutherland streute vor kurzem Gerüchte, die so manchem Fischer-Fan nicht schmecken dürften. Der Schlagersound mit Pop-Elementen könnte nämlich zugunsten eines anderen Projektes aussetzen.

In einem Interview mit dem Express schwärmte der 52-Jährige vor wenigen Tagen vom Zusammentreffen mit Helene Fischer. Er sei von ihrer Performance als Tänzerin und Sängerin so begeistert gewesen, dass er sie umgehend in die USA eingeladen habe. Der Grund: "Ich habe ihr gesagt, ich gehe mit ihr sofort ins Studio und mache ein Country-Album", so der leidenschaftliche Countrysänger.

Leidenschaft mit Widerstand

Und wie reagierte Helene Fischer darauf? Laut Kiefer Sutherland müsste man sie nicht allzu lange dazu überreden. "Sie war sofort davon angetan", sagte die "24"-Legende. Lediglich ihr Manager Uwa Kanthak dürfte von dieser Idee nicht allzu begeistert sein. Nicht zuletzt deshalb, weil ihr Entdecker wohl ahnt, dass das viele Fans vor den Kopf stoßen könnte.

» Wenn es ein Genre gibt, das mich reizt, dann ist das Country-Musik «

Es gibt auch noch ein anderes Indiz dafür, dass Helenes Herz nicht für Schlager schlägt. In einem Interview aus dem Jahr 2017 verrät sie der Deutschen Presseagentur: "Wenn es ein Genre gibt, das mich reizt, dann ist das Country-Musik. Das kann ich zu jeder Jahreszeit und in jeder Stimmung hören. Ich mag sowohl die schnellen Nummern als auch die Balladen - und das schon seit Jahren."

Wir sind gespannt, in welche Richtung sich die Geschichte entwickeln wird und fänden es interessant, wenn Helene Fischer - zumindest kurzfristig einmal - andere Töne anschlagen würde. Aber was sagen Sie dazu?

