Raab will sich für ORF-Gremienreform Zeit nehmen

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) will sich für die ORF-Gremienreform Zeit nehmen. "Es geht mir nicht darum, etwas zu schieben", das Thema müsse allerdings von verschiedenen Seiten betrachtet werden, sagte sie im APA-Interview. Eine Neuregelung ist bis März 2025 fällig, könnte also auch Aufgabe einer neuen Regierung werden.

Für die Notwendigkeit der ORF-Gremienreform hat, ebenso wie für jene der schon umgesetzten ORF-Reform, der Verfassungsgerichtshof (VfGH) gesorgt. Dieser erkannte die Zusammensetzung von ORF-Stiftungs- und -Publikumsrat für teilweise verfassungswidrig - vor allem wegen des übermäßigen Einflusses der Regierung bei deren Besetzung. Das Gesetz gebe es seit den 1970er-Jahren, jetzt habe es der VfGH in Grundzügen bestätigt und Teile davon aufgehoben. Man prüfe derzeit den Regelungsbedarf, es sei legitim, auch einmal nachzudenken, sich mit Expertinnen und Experten zu beraten und keinen Schnellschuss abzugeben, kündigte Raab an. "Wenn wir sachliche Lösungen erarbeiten wollen, müssen wir uns eine gewisse Zeit nehmen, um Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten." Im Herbst 2024 stehen Neuwahlen an.

Weiterhin beschäftigen will sich die Medienministerin mit Künstlicher Intelligenz (KI). Innovation dürfe nicht gehemmt, die Hoheit der Journalistin bzw. des Journalisten müsse aber bewahrt werden, so das Credo. Gemeinsam mit der Medienbranche wolle sie nun Richtlinien im Umgang mit KI erarbeiten, sagte Raab. Man müsse etwa zwischen unterschiedlichen Formen und Risiken von KI unterscheiden, um diese wenn notwendig regulieren oder sogar verbieten zu können.