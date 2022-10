Raab stellt neues Medienpaket in München vor

In Bayern starten am heutigen Dienstag die 36. Medientage München. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) trifft dort unter anderem Medien-Staatsminister Florian Herrmann (CSU) zum Austausch. Mit ihm will sie die aktuellen Herausforderungen am österreichischen und deutschen Medienmarkt und den Einfluss internationaler Konzerne auf den deutschsprachigen Medienmarkt debattieren, wie sie der APA schriftlich mitteilte.

Neben einem Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nimmt Raab auch an einem Panel zum Thema "Förderung von Meinungsfreiheit, Medienvielfalt und Demokratie" teil. "Österreich und Deutschland stehen in der Medienpolitik vor ähnlichen Herausforderungen. In beiden Ländern geht es darum, Modelle zu finden, wie Meinungsfreiheit und Medien-Pluralismus gesichert und der jeweils heimische Medienmarkt gestärkt werden kann. Österreich setzt mit der Reform der Medientransparenz und Medienförderung auf ein völlig neues System, das ich auch bei meinen bilateralen Treffen mit Vertretern aus Politik, Medien und Regulierungsbehörden ausführlich darlegen werde", wird Raab in der Aussendung zitiert. Bei dem mehrtägigen Kongress diskutieren Branchenvertreters angesichts des schleppenden Werbemarkts, Inflation und Energiekrise Auswege für Medienhäuser.