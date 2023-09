Raab lädt Branche zu gemeinsamem KI-Prozess ein

Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) wird die Branche demnächst einladen, einen gemeinsamen KI-Prozess aufzusetzen. Noch niemand wisse genau, in welche Richtung es gehe, aber klar sei, dass zum Thema Künstliche Intelligenz für die Medienbranche eigene Überlegungen angestellt werden müssten. Man sei hierbei auch auf Medienunternehmen und deren Expertise im operativen Geschäft angewiesen, sagte Raab am Donnerstag bei den 30. Österreichischen Medientagen in Wien.

Gefragt nach einem eigenen KI-Fördertopf für Medienhäuser, meinte Raab, dass es "nicht immer nur ums Geld" gehe. "Bei KI muss man grundsätzlicher nachdenken, welche Rahmenbedingungen und auch welche Unterstützung es braucht", sagte die Ministerin.

Raab nutzte den Auftritt beim Branchentreff, sich für mehr Diversität in den Führungsetagen von Medienunternehmen auszusprechen. "Es gibt sehr viele Journalistinnen, aber in den Führungsetagen wird es dünn", sagte sie. Es handle sich um keinen Kampf von Frauen gegen Männer. Aber sie werbe dafür, die Fakten zu sehen: Mit Frauen in Führungspositionen steige der Gesamtprofit eines Unternehmens, so Raab, die aber Abstand davon nahm, in Medienhäuser "hineinregieren" zu wollen. Diversität sei nicht zuletzt wichtig, um als Spiegel der Gesellschaft wirken und alle Themen abdecken zu können, meinte sie.