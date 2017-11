Ob Josef Cap, Gabriela Moser oder Franz-Joseph Huainigg: Einige langjährige Nationalratsabgeordnete sitzen nach der Wahl nicht mehr im Parlament. Wie es ist, wenn eine berufliche Ära zu Ende geht. Und: Wie haben diese Menschen die österreichische Politik geprägt?

Josef Cap wirkt geknickt. Ab und zu kommt ihm ein kleiner Scherz über die Lippen, aber ganz kauft man ihm den unbeschwerten Unterhalter dieser Tage nicht ab. Er schlendert gerade müßigen Schrittes durch die Wiener Innenstadt, als ihn ein Mann mit hoher Stirn und üppigem Bauch anspricht. "Ich kenne Sie doch!", sagt er und streckt ihm die Hand zur Begrüßung entgegen. "Ja, ich war Abgeordneter", antwortet Cap. "Was? Wieso war?", kommt es zurück. "Mir haben ein paar Hundert Stimmen gefehlt.""Das ist schade! Aber wenn Sie eine Teppichreinigung brauchen, ich habe ein Geschäft", entgegnet der Mann und gibt ihm eine Visitenkarte. Cap bedankt sich. Teppiche hat er nicht zu Hause.

© APA/HERBERT NEUBAUER Josef Cap

393 Vorzugsstimmen haben dem SPÖ-Urgestein in seinem Wahlkreis Wien-Nord-West gefehlt. Er wird genauso wie Ex-Verteidigungsminister Gerald Klug und Bildungssprecherin Elisabeth Grossmann nicht mehr in den Nationalrat einziehen. Und das, obwohl er zuletzt auch bei SPÖ-Mitgliedern auf Stimmenfang ging, die eigentlich Nurten Yılmaz als Nummer eins im Wahlkreis beschlossen hatten. Ein Schachzug, der für internen Unmut sorgte und ihm letztlich nichts brachte. Ein herber Schlag für jemanden, der 34 Jahre im Parlament saß. "Es macht mich traurig, ich hätte gerne weitergemacht", so der 65-Jährige. Insbesondere, wenn die SPÖ nun in Opposition geht, hätte er einen wichtigen Beitrag leisten können, meint er. Denn er kenne die Situation aus den 2000er-Jahren. Nun bleibt ihm nur der nostalgische Rückblick. Und die Erinnerungen an politische Höhepunkte, von denen einer ebenfalls mit Schwarz-Blau verbunden ist. "Der größte Erfolg war, als wir die schwarzblaue Regierung damals relativ schnell beenden konnten. Das war sehr viel Arbeit." Aber auch der Beitritt zur EU gehöre zu seinen politischen Meilensteinen.

© APA/ERWIN SCHERIAU Gerald Klug

Obwohl mit Dezember auch seine Funktion als Präsident des Renner-Instituts - der politischen Akademie der SPÖ - endet, aus der Politik zurückziehen wolle er sich nicht. "Ich möchte mich ehrenamtlich zur Verfügung stellen und mich weiterhin in die öffentliche Debatte einbringen." Auch eine beratende Tätigkeit könne er sich vorstellen. Konkrete Pläne habe er noch nicht. Aber genügend Anliegen. "Ich hätte noch gerne so viel umgesetzt. Etwa eine Verwaltungsreform, die Umsetzung des Klimaabkommens oder bessere Handelsverträge mit afrikanischen Staaten, um Flüchtlingsströme zu stoppen." Ein Thema, mit dem er sich in den eigenen Reihen zuletzt nicht allzu beliebt machte. "Man wird hier sofort in ein bestimmtes Eck gestellt, nur weil man in der Flüchtlingsfrage konkrete Schritte vorschlägt. Das hat mich emotional getroffen."



Dickhäutige Aufdeckerin

Wesentlich emotionsloser sieht es Gabriela Moser, die wie Julian Schmid und alle anderen grünen Mandatare das Parlament verlassen muss. "Ich habe schon seit Juni damit gerechnet", sagt die 63-jährige Linzerin. Außerdem sei sie durch all die Jahre in der Politik - sie saß 23 Jahre im Hohen Haus - dickhäutig geworden.

© APA/ROBERT JAEGER Gabriela Moser und Julian Schmid

Moser wurde vor allem durch ihre Arbeit im U-Ausschuss zur Buwog-Affäre bekannt. "Das sehe ich auch als meinen größten politischen Erfolg." Gescheitert hingegen sei sie als Vermittlerin zwischen Peter Pilz und den anderen grünen Abgeordneten, "da hat es immer Spannungen gegeben." Die Abspaltung der Liste Pilz sei ein Hauptgrund gewesen, warum die Grünen den Wiedereinzug verpassten. "Aber es gab auch andere Faktoren, etwa den Rauswurf der Jungen Grünen oder dass wir nach dem Wahlkampf für Van der Bellen nicht mehr richtig durchstarten konnten", so Moser. Sie wird nun in ihren früheren Beruf als AHS-Lehrerin nach Linz zurückkehren, "aber ich mache nur ein paar Stunden, ich muss mich nämlich um meine pflegebedürftige Mutter kümmern". Ihre Erfahrungen als Lehrerin waren ausschlaggebend dafür, in die Politik und zu den Grünen zugehen. "In den 80ern hatten viele meiner Schüler Asthma, weil die Chemieindustrie in Linz ihre Abgase ohne Filter in die Luft geblasen hat. Da habe ich mir gedacht, ich muss etwas machen."

Politologe Fritz Plasser meint, dass es nun einige Zeit dauern werde, "bis sich im neuen Nationalrat Personen derartig auszeichnen werden". Das sei dem starken Generationenwechsel geschuldet. Moser stach vor allem mit Fachkompetenz hervor, Cap mit guter Rhetorik. Nun müssten sich die Neuen erst einarbeiten.

Nach 15 Jahren endet auch für Franz-Joseph Huainigg seine Zeit im Parlament. Der ÖVP-Behindertensprecher musste für die einstige Stabhochspringerin und nun querschnittsgelähmte Kira Grünberg Platz machen. Für den 51-Jährigen, der seit einer Impfung als Kleinkind gelähmt und auf ein Beatmungsgerät angewiesen ist, "eine Entscheidung, die mir nicht leichtgefallen ist". Jedoch könne er auf zahlreiche Erfolge zurückblicken: So wurde während seiner Zeit im Nationalrat die Gebärdensprache in der Verfassung verankert, das Behindertengleichstellungsgesetz beschlossen sowie ein Umsetzungsplan zum Ausbau von Hospiz und Palliativmedizin entworfen. Eine Liste, die laut Huainigg noch nicht komplett ist. So fordert er die Ausweitung der persönlichen Assistenz für behinderte Menschen oder die Steigerung der Beschäftigungsrate, denn "die Arbeitslosigkeit ist in dieser Gruppe viel höher". Dass Grünberg diese Themen angehen werde, zweifelt er nicht an. "Ich glaube, sie wird genauso erfolgreich Behindertenpolitik machen", meint Huainigg. Was er künftig machen wird, weiß er noch nicht. "Ich suche jetzt nach neuen Herausforderungen."

Mandats-Verweigerer

Gar nicht erst ihr Mandat angenommen hat Beate Meinl-Reisinger, Chefin der Wiener Neos. Sie bleibt im Wiener Gemeinderat und will die Pinken in die nächste Wien-Wahl führen. Diese Entscheidung sorgte bei ihren Wählern nicht nur für Wohlgefallen. Auf ihrer Facebook-Seite liest man erzürnte Kommentare von Menschen, die die Neos deshalb gewählt haben, weil sie Meinl-Reisinger im Nationalrat sehen wollten. "Ich nehme diese Kommentare ernst, und die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Aber es gab mehr Menschen, die mich gebeten haben, in Wien zu bleiben", sagt die 39-Jährige.

© APA/HELMUT FOHRINGER Beate Meinl-Reisinger

Politologe Plasser sieht in ihrer Entscheidung keinen Vertrauensbruch an den Wählern. "Das wäre es nur, wenn in Österreich direkt gewählt würde. Aber wir haben ein Listenwahlrecht."

Meinl-Reisinger hat sich auch so entschieden, weil sie in Wien mehr bewirken könne, "hier habe ich eine Führungsverantwortung und kommunale Themen sind näher an der Bevölkerung". Das wisse sie aus ihrer Zeit im Nationalrat, in dem sie von 2013 bis 2015 saß und unter anderem an der Aufarbeitung des Finanz-Debakels am Burgtheater beteiligt war. "Meine Blog-Beiträge über die Mariahilfer Straße wurden viel öfter geteilt als die über die Hypo, obwohl die Hypo-Pleite noch kommende Generationen belasten wird."

Die Entscheidung, ihr Mandat nicht anzunehmen, hat auch Veronika Matiasek von der FPÖ getroffen. Sie wird wie Johann Gudenus in der Wiener Stadtpolitik bleiben und sieht es ganz pragmatisch: "Ich bin eine Breitband-Politikerin. Man kann mich einsetzen, wo ich gebraucht werde", so die 59-Jährige, die seit 2005 im Landtag sitzt. "Denn wenn die FPÖ regiert, wird es in Wien nicht leichter, und wir müssen dichte Arbeit liefern."