Vor gerade einmal zwei Wochen absolvierte Prinz Philip seinen letzten offiziellen Termin. Mit 96 Jahren hat sich der Königsgemahl zur Ruhe gesetzt. Tut ihm die Queen dies nun gleich? Laut Insidern plant Großbritanniens Regentin bereits ihren Rückzug. Abdanken will sie aber nicht. Wie soll das gehen?

THEMEN:

Für die Queen ist es nie infrage gekommen, eines Tages abzudanken. Und das tut es heute noch nicht. Elizabeth II. ist und bleibt Königin. Und dennoch plant sie ihren Rückzug, wie die "Daily Mail" von Quellen direkt aus dem Königshaus erfahren haben will. Was sich im ersten Moment verwirrend anhören mag, ist eigentlich ganz simpel - und obendrein per Gesetz geregelt.

© imago/i Images

An diesem Punkt kommt der sogenannte Regency Act von 1937 ins Spiel. Dieses Gesetz tritt dann in Kraft, wenn ein Monarch nicht mehr in der Lage ist, seinen Pflichten nachzukommen. Etwa aus gesundheitlichen Gründen. In der Folge werden sämtliche Rechte und Pflichten an den Thronfolger übertragen - in diesem Fall an Prinz Charles. Rechte und Pflichten, nicht aber der Königstitel. Den behält nämlich nach wie vor der noch lebende Regent - in diesem Fall die Queen.

© APA/AFP/Chris J. Ratcliffe

Und genau das scheint der Plan der 91-Jährigen zu sein. Um einen nahtlosen Übergang im Falle ihres Todes garantieren zu können, will sie die Amtsgeschäfte an ihren Sohn übergeben. Doch nicht sofort. Eine Angelegenheit wie diese sei gut geplant. So beabsichtigt die Queen sich erst im Alter von 95 Jahren aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Ihren 95. Geburtstag feiert sie am 21. April 2021.

© imago/i Images

Schon heute blickt Queen Elizabeth II. auf eine über 60-jährige Regentschaft zurück. Nach einer so langen Amtszeit sei ihr ein vorzeitiger Ruhestand wohl mehr als vergönnt.