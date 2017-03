Seit über 60 Jahren regiert Queen Elizabeth das britische Königreich. Kein Wunder, dass die 90-Jährige in diesen sechs Jahrzehnten ihre ganz eigene Art entwickelt hat, mit ihren Angestellten zu kommunizieren. Im Mittelpunkt steht dabei ihre Handtasche.

Der Historiker und Royals-Spezialist Hugo Vickers hat gegenüber dem "People"-Magazin ausgeplaudert, dass es einen ganz einfachen Grund dafür gibt, dass Königin Elizabeth niemals ohne ihre Handtasche unterwegs ist. Sie benutzt das gute Stück, um mit ihren Angestellten Zeichen zu geben. Ein paar Beispiele gefällig?

Tasche am linken Arm

Wenn Queen Elizabeth ihre Handtasche am linken Arm trägt, wie sie es gewöhnlich zu tun pflegt, ist alles in bester Ordnung. Ihre Bediensteten müssen sich dann keinerlei Gedanken machen.

© imago/ZUMA Press Die Queen trägt ihre Handtasche in der Regel am linken Arm.

Tasche am rechten Arm

Wechselt das Accessoire auf den rechten Arm der Königin, müssen ihre Angestellten hellhörig werden. Dann ist die Queen von ihrem jeweiligen Gesprächspartner gelangweilt und wünscht, von der Konversation "befreit" zu werden. Da die Monarchin stets betont höflich sein möchte, würde sie eine Unterhaltung niemals von sich aus abbrechen, diesen Job muss ein Angestellter übernehmen. "Jemand würde zu ihrem Gesprächspartner kommen und sagen: 'Sir, der Erzbischof von Canterbury würde sie gerne kennenlernen'", erklärt Hugo Vickers das Prozedere.

Tasche links auf dem Boden

Hier schrillen bei Queen Elizabeths engsten Mitarbeitern die Alarmglocken. Stellt die Königin die Tasche bei einem Essen oder anderen Terminen links neben sich auf den Boden, so möchte sie so rasch wie möglich aus einer ihr unangenehmen Situation befreit werden. Dasselbe passiert, wenn Prinz Philips Gemahlin an ihrem Ehering dreht. Auch dann möchte sie "gerettet" werden.

© imago/i Images Bei Konversationen setzt die Queen ihre Tasche für Codes ein. Hier ist übrigens alles in Ordnung.

Tasche auf dem Tisch

Stellt Queen Elizabeth ihre Tasche auf den Tisch, weiß ihr Gefolge, dass die Monarchin in fünf Minuten gehen möchte. Höchste Zeit also, um alle Vorbereitungen für einen reibungslosen Abgang zu treffen. Im Buckingham Palace braucht sie keine Tasche dafür. Dort soll es einen geheimen Knopf geben, den die Königin drückt, wenn sie möchte, dass Gäste den Raum verlassen.

Was ist in der Tasche?

Vor einigen Jahren hieß es, die Queen hätte in ihrer Handtasche nichts außer einer leeren Geldbörse, da sie als Monarchin kein Bargeld benötigt. Auch um Schlüssel muss sich die Königin nicht kümmern. Inzwischen wurde dies widerlegt. Die Etiketten-Expertin Myka Meier berichtete gegenüber "Good Housekeeping", dass Queen Elizabeth in ihrer Tasche einen Spiegel, ein Brillenetui, Minztabletten und ein Taschentuch mit sich trägt.

Herzogin Kate nimmt sich ein Beispiel

Herzogin Kate hat sich übrigens ein Beispiel an der Großmutter ihres Ehemannes genommen. Auch Prinz Williams Gattin trägt immer öfter eine Handtasche mit sich, in ihrem Fall sind aber noch keine eindeutigen Codes bekannt. Viel mehr würde Kate die Tasche laut Meier benutzen, um sich vor ungebetenen Begrüßungen zu schützen.