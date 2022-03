Putin laut US-Kreisen offenbar nicht zu Kompromissen bereit

Russlands Präsident Wladimir Putin ist einem hochrangigen Vertreter des US-Außenministeriums zufolge offenbar nicht zu Kompromissen bereit, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Darauf deute "alles, was ich gesehen habe", sagte der Insider Reuters. Die Stadt Irpin bei Kiew ist ihrem Bürgermeister zufolge wieder komplett in ukrainischer Hand. "Es gibt heute gute Nachrichten", erklärte Alexander Markuschyn in einem Telegram-Video. "Irpin ist befreit worden."

Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. In Kiew starben laut Bürgermeister Vitali Klitschko seit Kriegsbeginn mehr als 100 Menschen. Darunter seien vier Kinder, betonte er in einer Ansprache an den Rat der italienischen Partnerstadt Florenz. In der Hauptstadt seien inzwischen 82 mehrstöckige Gebäude zerstört worden, hieß es weiter.

Unterdessen haben ukrainische Streitkräfte eine Ortschaft nahe der ostukrainischen Großstadt Charkiw zurückerobert. Ein AFP-Journalist berichtete am Montag von toten russischen Soldaten und zerstörten Militärfahrzeugen in Mala Rohan, das bis vor einigen Tagen noch unter russischer Kontrolle gestanden hatte. Nach Angaben des Bürgermeisters von Charkiw hatten die russischen Truppen von dem Dorf aus die Stadt mit Artillerie beschossen. "Unsere Truppen befreien Mala Rohan, und das ist von großer Bedeutung, weil sie von dort aus ständig Wohngebiete der Stadt beschießen", betonte Ihor Terechow. Die Ortschaft liegt etwa vier Kilometer östlich von Charkiw.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs hatte der Angriff auf die russischen Stellungen in Mala Rohan Mitte vergangener Woche begonnen. Es habe einige Tage gedauert, um die Ortschaft zu sichern, da sich russische Soldaten in Kellern und umliegenden Wäldern versteckten, so ein ukrainischer Soldat. Er schätzte, dass mindestens 25 russische Soldaten getötet wurden.

Am Montag war es ruhig in dem weitgehend zerstörten Dorf. Die Leichen zweier russischer Soldaten lagen in einer Gasse, mindestens zwei weitere Leichen waren in einen Brunnen geworfen worden. Wenige Kilometer weiter nördlich ging die ukrainische Armee gegen russische Stellungen in der Ortschaft Wilchiwka vor, wo ebenfalls russische Artillerie stationiert ist.