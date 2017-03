Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan werden bei einem Treffen am Freitag über den Bau der Erdgasleitung TurkStream sprechen. Wie das Präsidialamt in Moskau am Dienstag weiter mitteilte, soll auch das Atomkraftwerk Akkuyu Thema der Gespräche beider Staatschefs sein.

Das AKW wird im Süden der Türkei durch das russische Unternehmen Atomstroiexport errichtet. Die ursprünglich für 2019 anvisierte Inbetriebnahme wurde bereits mehrfach hinausgeschoben und wird mittlerweile nicht vor 2021 erwartet. Kritiker des Baus weisen darauf hin, dass das AKW in einem potenziellen Erdbebengebiet steht und daher ein Sicherheitsrisiko ist.

Auf den Bau der Gasleitung TurkStream durch das Schwarze Meer hatten sich beide Staaten im Oktober des vergangenen Jahres geeinigt. Zwei Röhren sollen unter dem Meer verlegt werden und so die Gasversorgung unter Umgehung der Ukraine sicherstellen. Die Türkei soll im Rahmen der Vereinbarungen vergünstigtes Erdgas erhalten.

Die Auswirkungen von TurkStream auf Europa sind noch nicht klar. Viele Politiker in der EU fordern schon länger, dass die Union von russischem Gas unabhängiger werden müsse. Wenn künftig über TurkStream Gas nach Europa fließt, würde allerdings sowohl die Abhängigkeit von Russland als auch von der Türkei steigen.