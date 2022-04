Die Psychologie der Macht

Wladimir Wladimirowitsch Putin

© imago images/ITAR-TASS Ein bösartiger Narzisst? Eher ist eine Neigung zu depressiven Symptomen und gewissen soziophoben Verhaltensweisen zu vermuten

Das Image

Der Hardcore-Politiker tickt nach traditionellen Mechanismen der Macht. Als Person längst verwischt, ist der 69-Jährige durch eine mithin inflationäre mediale Dämonisierung menschlich nicht nur weniger greifbar als Selenskyj. Der russische Präsident wird zu Kriegsbeginn im Handumdrehen zur unberechenbaren Allmachtfigur, wie sie Franz Kafka in seinem wohl aus Furcht nie an ihn abgeschickten "Brief an den Vater" skizzierte: "Der selbst stilisierte Übervater, der narzisstisch-rücksichtslos agiert. Der Gefühle weder ernst noch wichtig nimmt und auf seiner Macht, ja Allmachtposition beharrt. Ein Mann, der keinen Platz für Söhne, also nachfolgende Generationen lässt. Ein dominanter unreflektierter Zerstörer, der rigide seine autoritäre Apparatur aus Dogmen und konditionierten Verhaltensweisen durchzusetzen trachtet und über Leichen geht." Putin wirkt in den Medien überwiegend roboterhaft und unnahbar, ehern und steinern. Er erinnert wohl eher an russische Staatsoberhäupter der Vergangenheit als an heutige Influencer. Und psychologisch betrachtet wirkt Putin als Staatsmann nicht zeitgemäß, "nicht westlich genug", um sympathisch oder gar vertrauenswürdig zu sein.

Sein Antrieb

So wie ein Chirurg einem Menschen zum übergeordneten Ziel seiner Lebensrettung für eine unumgängliche Herztransplantation den Brustkorb öffnet, was unter anderen Bedingungen ein unerhörter Akt brutaler Gewalt wäre, meinen Machthaber in aller Regel tatsächlich, in höherer Mission und im Interesse letztendlich des Kollektivs zu agieren. Dabei wird häufig vor dem Hintergrund des ethischen Utilitarismus agiert und das Leid Einzelner in Kauf genommen. Eine Haltung, die den Benefit des Kollektivs über den des Einzelnen setzt und zum Glück möglichst vieler beitragen möchte und dazu auch einzelne Menschenleben opfern würde. Putin sieht sich - vermutlich - als paternalistischer Bewahrer und Hüter der Tradition und des damit verbundenen historischen Erbes. Alle Versuche, das Image des ehernen Machthabers durch private Gastspiele zu verbrämen, wurden als groteske Selbstinszenierungen medial verhöhnt - wie sein skurril wirkender Gastauftritt bei der hofknicksenden Ex-Ministerin auf deren Hochzeit in der Südsteiermark.

Die psychologische Gefahr

Wladimir Putins Persönlichkeit zeigt starke narzisstische Züge, die mit der Person eines Staatsoberhaupts selbstredend einhergehen. Ob es sich bei ihm um einen malignen, also bösartigen Narzissten handelt, wird vielfach längst nicht nur spekuliert, sondern vorausgesetzt, wodurch es zum fatalen Dualismus "Gut gegen Böse" und einem gefährlichen, weil eben vollkommen undifferenzierten Schwarz-Weiß-Denken kommt.

© imago images/SNA

Eher ist beim russischen Präsidenten eine Neigung zu depressiven Symptomen und gewissen soziophoben, also ängstlich vermeidenden Verhaltensweisen zu vermuten. Er fühlt sich höchstwahrscheinlich medial und zwischenmenschlich unverstanden, abgewertet und ungeliebt, weil er schon jahrelang für die westliche Welt in der Rolle des Bösewichts manifestiert ist. Die Gefahr des Selbsthasses und eines erweiterten Suizids, der sich als atomarer Rundumschlag niederschlagen könnte, ist bei narzisstischen Kränkungen grundsätzlich nicht auszuschließen.

Es bleibt zu hoffen, dass Staatsoberhäupter in guter fachärztlicher und psychotherapeutischer Behandlung sind, um die soziale Isolation und damit einhergehende toxische kreisende Gedanken zu durchbrechen. Und unter Bedachtnahme auf weitreichende irreversible Konsequenzen ihres Handelns den Realitätsbezug zurückzugewinnen und in keinen haltlos narzisstisch-destruktiven Wutausbruch und Machtrausch zu geraten. Denn eine Störung der Impulskontrolle bei globalen Verantwortungsträgern sollte nicht nur, sondern muss nachhaltig verhindert werden.

Die Übermacht der Medien

Wer nun in diesem katastrophalen Actionfilm rund um den Krieg in der Ukraine der Böse und wer der Gute ist, scheint klar wie Kloßbrühe. Ist es das wirklich? Krieg gibt es nicht erst seit Putins Einfall in die Ukraine. Krieg - und das hören wir wahrlich nicht gern - gibt es Tag für Tag in unseren Straßen, Wohnungen, Betrieben, wann immer Menschen sich, wenn schon nicht körperliche, so psychische Gewalt antun. "Mobbing, Bossing, Silencing und Ghosting" sind nur einige der grassierenden Wortneuschöpfungen der letzten Jahre, wenn es darum geht, die zunehmende Kaltblütigkeit, Grausamkeit, Empathielosigkeit, ja, die durch Covid-bedingte Lockdowns noch geschürte soziale Eiszeit zu beschreiben.

© imago images/SNA

Nicht nur Machthaber sind zu exzessiven Narzissten mutiert. Unsere gesamten Gesellschaften folgen zutiefst narzisstischen Leitsätzen wie "America first", um ihre Vorrangstellung zu unterstreichen. So kommt es zu einem Inseldasein der zuvor zumindest um Verbindung bestrebten Staaten. Und zu einer sozialen Abkapselung. Die Folgen sind Pseudoloyalitäten. Die wahre Triebfeder ist nicht der soziale Frieden. Sondern der eigene Vorteil, der an wirtschaftlicher Dominanz festgemacht wird. Und die Rolle der Medien? Anstatt selektiv seriöse Nachrichten zu übermitteln, sind sie zur eigenen Macht, zum universalen Influencer geworden: Propagandistische Dauereinspielungen an die Emotionen gehender Bilder und gezielte Kameraeinstellungen tragen zu Feindbildern und einer Spaltung der Gesellschaft bei - wie wir es schon in der Pandemie am eigenen Leib erfahren haben.

Nahtlos wurden "Geimpft-ungeimpft"-Demos abgelöst durch "Russland-Ukraine"-Proteste. Das Kollektiv entlädt die eigene Unzufriedenheit und Verzweiflung über unsere katastrophale Welt an "Schuldigen". Komischerweise sind seit dem Ukraine-Konflikt die permanenten Experten-Updates über die Apokalypse, die wegen Corona nahte, durch Kriegsimpressionen der Ukraine abgelöst. Was jedoch unverändert bleibt -sich wie ein roter Faden durchzieht -, ist die Welle der Angst, die alle in innere Aufruhr, in Flucht- und Angriffsbereitschaft, eben in Kampf- und Verteidigungsmodus versetzt. Und, ja, Menschen, vor allem menschliche Kollektive suchen immer nach Erklärungen. Und damit nicht genug: nach Schuldigen! Der seit der christlich-abendländischen Indoktrination in den Köpfen wütende Dualismus aus Himmel und Hölle feiert ein fulminantes Comeback. Wenn Flüchtlinge zu Heiligen werden, deren Präsident zum Friedensstifter und ein anderer schlicht zur Hölle fahren soll. Die Guten und die Bösen.

Moderne Heilige

Wir suchen, ja wir brauchen moderne Heilige. Wozu? Psychologisch gesehen beruhigt das. Und macht es uns leichter, das Böse, die unbewusste Aggression, die Wut auf das Leben, das uns Katastrophen beschert, auszulagern. Das Böse ist woanders und nicht hier. Auf der anderen Seite heroisieren wir Einzelne, um sie dann förmlich anzubeten und zu Rettern zu machen. Rettern wovor? Vor dem längst grassierenden Verfall der Sitten, der Umgangsformen, vor dem Rückgang und Verlust jedweder Differenziertheit und jeden gesunden und kritischen Pluralismus. Vor dem Verlust des Mitgefühls und der Empathie.

Natürlich ist Wolodymyr Selenskyj den meisten näher und sympathischer, wenn er im Kriegsgemenge selbstgefährdend anmutende Selfies fertigt und Hilferufe in die Welt ausstößt. Natürlich werden unsere Gefühle entfacht, wenn wir "Menschen wie du und ich" vertrieben werden sehen. Ingeborg Bachmann hielt die Wahrheit für dem Menschen zumutbar. Und die Wahrheit ist, dass weder Putin noch Selenskyj weder Teufel noch Götter sind. Und dass wir uns wieder mit uns und unseren wahren Gefühlen auseinandersetzen müssen, anstatt unsere Emotionen auf andere Schauplätze zu verschieben und so scheinbar unverletzlich zu sein.

Wolodymyr Selenskyj

© imago images/ZUMA Wire Narzisst oder Robin Hood? Nur wer ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitszüge hat, begibt sich auf eine ultimative Bühne der Macht

Das Image

Vor allem der Präsident der Ukraine, Jahrgang 1978, ist äußerst firm in der Selbstrepräsentation. Und beinah omnipräsent. Er ist versiert in der Inszenierung dessen, was die sozialen Medien bieten. Er überrascht bei den Grammy Awards als feuriger Redner. Und wüsste man nicht, dass es in seiner Videobotschaft um ein wahres Kriegsgeschehen geht, könnte man das für eine perfekte Marketingstrategie halten, wenn der Präsident unermüdlich und mitreißend an die Empathie und Hilfsbereitschaft der Welt appelliert. Ein Volksheld und ein Politiker zum Anfassen. Schnell bauen internationale User zu ihm emotional eine Beziehung auf, finden ihn sympathisch. Er hat das Image des Helden, des Kämpfers, des beherzten Idealisten, der für sein Land alles gibt.

Identität

Der 44-Jährige wirkte nicht nur bei TV-Tanzshows mit, sondern verdingte sich als Moderator und Schauspieler. Auch gründete er eine Komödiantentruppe und spaltete mit nicht immer gesellschaftskonformem Humor die Geister. Vom populären Fernsehhelden gelang ihm - mit väterlichem Support seines betuchten Förderers - der Sprung nicht nur in die Politik, sondern ins Vertrauen des Volkes: Und weit über die Ukraine hinaus gratulierten Merkel und Co. dem neuen, jungen und frischen Gesicht der Ukraine. Beim Tanzund Sprachakrobaten Selenskyj, der als Synchronsprecher wirkte, liegt somit nahe, dass er über folgende Gaben im Übermaß verfügt: über Charme, Suggestivwirkung und die Fähigkeit, bei jedem Auftritt authentisch zu wirken - ohne es notwendigerweise zu sein.

Die psychologische Gefahr

Allem Anschein nach wirkt Selenskyj mit seinen ansteckenden Motivationsreden jungenhaft, nahbar und harmlos. Ein bisschen wie ein netter Nachbar oder Schwiegersohn - und ist möglicherweise in seinem inneren psychischen Entwurf noch nicht erwachsen. Der "verlorene Sohn", der alles, wirklich alles geben würde, um bei einer väterlichen Projektionsfigur zu punkten. Unter diesem Aspekt gesehen, stehen glänzende Persönlichkeiten mit hohem Identifikationsgehalt wie Schachfiguren subtilen Drahtziehern der Macht nahezu bedingungslos zur Verfügung, weil, ja weil es sich scheinbar um eine "Win-Win-Situation" handelt: Der transgenerational traumatisierte Held, in dem Fall Selenskyj, wünscht nichts mehr, als beim Übervater zu punkten und vor der väterlichen Projektionsfigur seinen Wert zu beweisen. Weil ihm diese Anerkennung in der frühen Kindheit oder Adoleszenz fehlte. Oder er schlechte Erfahrungen mit frühen Bezugspersonen - oft auch Verlusterfahrungen gemacht haben mag; etwas als Zurückweisung und Kränkung erfuhr, was womöglich gar nicht so "gemeint" war.

© imago images/Scanpix

Dann geht es häufig auch um unbewusste Verschmelzungsfantasien von Vater und Sohn. Wobei Selenskyjs Förderer früher der Inhaber des TV-Senders war, wo der heutige Präsident als Fernsehschauspieler "produziert wurde". Nach diesem "kreativen Zeugungsakt" ist der geförderte Selenskyj nicht nur ideell an seinen Förderer gebunden, sondern für immer zu Dank verpflichtet. Die unter der psychologischen Lupe gesichtete Möglichkeit einer "Vater-Sohn-Konstellation" als Triebfeder seines Wirkens erscheint im Licht des Holocaust-Traumas der väterlichen Ahnen durchaus plausibel. Es kann sich bei Menschen wie Selenskyj im "Worst Case" um charmante, wortgewandte Personen und verdeckte Narzissten mit wenig Selbstbewusstsein handeln, denen alles recht ist, um ihre (heimlichen) Ziele zu erreichen.

Sein Antrieb

Ist Selenskyj ein Narzisst oder Robin Hood? Sollte der Verdacht eines verdeckten, aber krankhaften Narzissmus bei ihm unzutreffend sein, so kann man bei ihm allenthalben auf ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitszüge schließen: Denn nur wer solche im Besonderen hat, begibt sich auf eine ultimative Bühne der Macht und in die erste Liga globaler Verantwortung. Ein gehöriges Maß an Selbstüberschätzung, eine Überdosis Narzissmus gehören jedenfalls dazu. Selbst wenn dies im gesunden Ausmaß gegeben sein sollte - was manch passiv-aggressive Medienauftritte nicht immer nahelegen -, zeigen sich bei Selenskyj Eigenschaften, die man einer histrionischen Persönlichkeit zuordnet, was keineswegs für eine Störung sprechen muss. Die Persönlichkeitsmerkmale des histrionischen Selbstdarstellers sind gerade bei Berufsgruppen wie Politikern und Schauspielern weit verbreitet und für eine solche Berufswahl durchaus nützlich.

© imago images/Zuma Wire

Was aktuell in internationalen Diagnoseverzeichnissen der Psychiatrie als "histrionische Persönlichkeitsstörung" gilt, zeichnet sich durch ein mangelhaftes Selbstwertgefühl und - daraus hervorgehend - den steten Drang, sich durch Glanzleistungen zu beweisen, andere zu übertreffen und im Mittelpunkt zu stehen, bewundert zu werden, und wenig Empathiefähigkeit aus. Zur Jahrhundertwende wurde die Hysterie als Krankheit noch vornehmlich Frauen attestiert und auf Bewegungen der Gebärmutter zurückgeführt, wovon die Wissenschaft längst abgekommen ist.

Sympathisch, aber manipulativ

Im normalen Maß und somit im "grünen Bereich" sind histrionische Eigenschaften dann, wenn weder beim Betroffenen noch bei seinem Umfeld ein Leidensdruck entsteht. Die chronisch selbst empfundene innere Schwäche auszugleichen, ist das oberste Ziel, dem alles andere untergeordnet wird. Von einer histrionischen Persönlichkeit betroffene Menschen wirken nach außen hin schillernd, charismatisch und gewinnend. Sie sind, ähnlich krankhaften Narzissten, dem Anschein nach sympathisch, aber manipulativ und kein bisschen selbstkritisch.

© imago images/ZUMA Wire

Das Motiv des Histrionikers ist, seine innere Leere aufzufüllen; was er wie ein Vampir unablässig tun muss und das, indem er lügt und blendet, um sich selbst zu beweisen, wie großartig er ist. Showmaster zählen häufig zu diesem histrionischen Persönlichkeitstyp. Nachdem man in den Menschen Selenskyj nicht hineinschauen kann, lässt das vermuten, dass er - wie jeder berufene Schauspieler - auch jetzt seine politische Rolle perfekt zu erfüllen trachtet. Und möglicherweise, ohne sich selbst der Folgen und seiner damit einhergehenden Instrumentalisierung (durch den im Hintergrund agierenden Übervater, dem er gefallen will) bewusst zu sein. Triebfeder kann hier, wie gesagt, das psychologische Trauma der jüdischen Vorfahren und die Sehnsucht nach dem Einssein und Geliebtwerden mit und von einem scheinbar allmächtigen Vater sein.

Der Beitrag erschien ursprünglich im News 15/2022.