Auf einmal waren sie da. Vor genau vier Jahren tauchten Putins grüne Männchen auf der ukrainischen Halbinsel Krim auf. Ohne Hoheitsabzeichen, dafür mit klaren Absichten. Moskau fürchtete, mit dem Umsturz in Kiew auch den Zugriff auf das russisch geprägte Gebiet zu verlieren. Also folgten die Annexion und deren Rechtfertigung durch ein fadenscheiniges Referendum. Ich erlebte diese Tage damals selbst auf der Krim. Traf eine Mehrheit, die Putin dafür dankte und huldigte, aber auch jene, die wussten, dass Gegnerschaft nur drei Optionen bot: schweigen, auswandern oder im Lager landen. Die EU reagierte rasch mit Sanktionen auf den klaren Bruch des Völkerrechts. Wer Europas Werte mit Füßen tritt, muss hart bestraft werden, heißt es bis heute. Ob die Sanktionen seither nicht längst zum Selbstzweck wurden, darüber lässt sich streiten. Die EU-Staaten verloren immerhin 30 Milliarden Euro im Handel mit Russland. Dem erklärten Ziel einer Änderung der Politik Moskaus näherte man sich hingegen keinen Millimeter und wird es auch in Zukunft nicht tun. Dafür ist Moral manchmal eben unbezahlbar.

Nur: Um glaubwürdig zu bleiben, müsste sie überall gleich angewendet werden. Der Blick auf Erdoğan beweist das Gegenteil. Dessen Armee eroberte gerade im Bund mit islamistischen Freischärlern die Kurdenprovinz Afrin in Syrien. Türkische Flaggen wurden gehisst, "Allahu Akbar" geschrien, Geschäfte geplündert, kurdische Statuen geschändet und 150.000 Zivilisten in die Flucht getrieben. Ein Angriffskrieg als klarer Bruch des Völkerrechts, für den die EU nicht mehr als die üblichen Verurteilungsformeln fand. Sanktionen gegen Erdoğan? Wo denkt ihr hin? Ein Ende der Milliardenhilfen für den Immer-noch-Beitrittskandidaten? Kein Thema. Handelsblockaden? Ganz im Gegenteil. Deutschland lieferte Erdoğan kürzlich noch die Kampfpanzer, die nun in Afrin zum Einsatz kamen. Und das war erst der Anfang, trommelt der türkische Präsident doch, seinen Feldzug auf das ganze Kurdengebiet in Syrien und dem Irak auszuweiten. Unverschämter geht es kaum.



Ostern kommt. Die Zeit der Buße und Beichte. Nicht aber in der Weltpolitik. Denn dort verhält sich die EU wie ein Pfarrer, der dem einen Sünder alles durchgehen lässt, während der andere ewig für seine Schandtaten büßen soll. Die Doppelmoral ist himmelschreiend, weil sie zeigt, wie erpressbar sich Brüssel gibt. Wegen des Flüchtlingsdeals, der ohnedies kaum klappt, aber auch aus Angst, Erdoğan könnte sonst komplett in Putins Lager wechseln, was auch so schon geschehen ist. Kommenden Montag treffen die EU-Spitzen den türkischen Präsidenten in Bulgarien. Wollen sie einen Rest an Glaubwürdigkeit behalten, wäre es Zeit, dort mit Erdoğan endlich Klartext zu reden.

