Puigdemont vor Freilassung

Kataloniens Ex-Regierungschef Carles Puigdemont erfüllt die geforderten Auflagen und kann das Gefängnis in Deutschland verlassen.

Der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont kann ab sofort das Gefängnis im norddeutschen Neumünster verlassen. Das teilte der schleswig-holsteinische Generalstaatsanwalt am Freitag mit. Der von Spanien per Europäischem Haftbefehl gesuchte Separatist habe die vom Oberlandesgericht in Schleswig auferlegten Bedingungen für seine Freilassung erfüllt.

Kaution in Höhe von 75.000 Euro hinterlegt

Der 55-Jährige hinterlegte eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro, muss sich regelmäßig bei der Polizei melden und darf Deutschland zunächst nicht verlassen. Das OLG hatte am Donnerstag den in Spanien erhobenen Vorwurf der Rebellion verworfen, eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der Korruption jedoch nicht ausgeschlossen.

Abspaltung von Spanien bleibt Thema

Kurz vor seiner Freilassung kündigte er die Fortsetzung der Bemühungen zur Abspaltung seiner Region von Spanien an. "Wir müssen unsere Position beibehalten und niemals zurückweichen", wurde am Freitag auf dem Twitter-Account Puigdemonts gepostet. "Man muss mit Hoffnung und Optimismus in die Zukunft blicken. Wir haben das Recht zu verhindern, dass man uns unsere Zukunft stiehlt", hieß es weiter. Per Hashtag forderte der 55 Jahre alte frühere Regionalpräsident Kataloniens "LlibertatPresosPolitics" (Freiheit für politische Gefangene).