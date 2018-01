Ein Püree ohne Kartoffeln? Ja das ist möglich! Mit der Videoanleitung geht es auch ganz einfach. So kann man bei der Beilage Kalorien sparen.

Zutaten für 2 Portionen:

500 g Blumenkohl

4 EL Doppelrahmfrischkäse

1 EL Butter oder Schlagobers (beliebig)

Salz und Pfeffer

Muskat, nach Belieben

Anleitung:

Den Blumenkohl in Röschen teilen, und 1⁄2 Stunde in gut gesalzenes Wasser legen, dabei kommt evtl. vorhandenes Kleingetier heraus.

Danach in wenig frischem Salzwasser in ungefähr 15 Minuten weich kochen. Sehr gut abtropfen lassen, und noch heiß mit einem Stabmixer pürieren oder durch die Kartoffelpresse drücken. Mit Butter und Frischkäse vermengen und mit Salz, Pfeffer und evtl. Muskat abschmecken. Warm servieren.

Sehr lecker mit einem Steak und frischem knackigem Kopfsalat!

Wer mag, kann mehr Frischkäse untermischen.

