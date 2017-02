Pühringer bestätigt Rückzug

Der oberösterreichische LH Josef Pühringer hat am Donnerstagvormittag bestätigt, dass er dem Landesparteivorstand am Nachmittag einen Zeitplan für seinen Rückzug als Landeshauptmann und als Landesparteiobmann präsentieren wird. Ein Datum wollte er vorher nicht nennen.

Der 35-köpfige Landesparteivorstand der ÖVP Oberösterreich hat sich pünktlich um 14 Uhr zu seiner Sitzung zurückgezogen, in der LH Josef Pühringer über seine Rückzugspläne informieren will. Im Anschluss daran wird die Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt, wann er den Stab an LH-Stv. Thomas Stelzer übergibt und - aller Voraussicht nach auch - darüber, wer neue Landesrätin wird. Zahlreiche Journalisten, Fotografen und Kameraleute erwarteten die Sitzungsteilnehmer vor der Parteizentrale. Freundliches Nicken, "Grüß Gott", durchwegs entspannte Gesichter der Eintreffenden - allzu große Überraschungen dürften ja nicht anstehen.

» Lassen Sie sich überraschen. «

Bundesparteichef Reinhold Mitterlehner, selbst Oberösterreicher, sprach in Anspielung auf das holprige Bekanntwerden der Sache zunächst von einem "unerwarteten Termin", um dann an die Presse gewandt zu ergänzen - "ich meine, für Sie". Pühringer kam gut gelaunt und meinte, es sei "eine wichtige Sitzung". Zu anstehenden Personal-Entscheidungen - also der Frage, wer Landesrätin wird - sagte er nur: "Lassen Sie sich überraschen." Dass es eine Frau wird, "haben wir immer versprochen", betonte er. Sein designierter Nachfolger Stelzer nutzte den medialen Andrang um seinen Noch-Chef, um lächelnd, aber ohne große Worte ins Haus zu schlüpfen.

Der nächstmögliche reguläre Termin für den Wechsel von Pühringer zu Stelzer wäre der 2. März. Das ist das Datum der nächsten Landtagssitzung - und zugleich Pühringers 22. Amtsjubiläum. Allerdings hatte er den Termin erst kürzlich mit den Worten "ganz sicher nicht" aus dem Spiel genommen.

ÖVP-Personen- und Ressort-Karussell dreht sich

Der Rückzug von LH Josef Pühringer löst eine Rochade im oö. ÖVP-Regierungsteam aus. Pühringer ist in der Landesregierung u.a. für die Bereiche Finanzen, Gesundheit und Kultur zuständig, sein designierter Nachfolger Thomas Stelzer für Bildung. Er hat im Vorfeld keinen Zweifel daran gelassen, dass er als LH das Finanzressort beansprucht. Wirtschaftslandesrat Michael Strugl, der sich mit Stelzer zuletzt einen innerparteilichen Machtkampf geliefert hatte, soll aber beim Budget und der mittelfristigen Finanzplanung mitreden dürfen. Diese Schienen wurden noch unter Pühringer als Mediator gelegt. Es scheint daher auch wahrscheinlich, dass Strugl zum LH-Stellvertreter aufrückt. Die Kultur könnte bei Stelzer bleiben - ein Ressort, das einem Landesvater gut ansteht und Stelzer ist auch regelmäßiger Premierengast im Landestheater. Der Verbleib der Bildung ist offen.

Das Gesundheitsressort dürfte wohl zur neuen Landesrätin wandern. Hier wird wie schon erwähnt immer wieder der Name Christine Haberlander genannt. Die 35-Jährige ist derzeit im Büro Pühringer für dieses zuletzt nicht gerade konfliktarme Thema zuständig. Ebenfalls im Rennen soll die Vizepräsidentin der oö. Wirtschaftskammer Angelika Sery-Froschauer sein. Auch Klubobfrau Helena Kirchmayr, die sich als damalige Chefin der Jungen ÖVP im vergangenen Landtagswahlkampf hervorgetan hat, ist eine mögliche Kandidatin. Sie ist allerdings erst vor wenigen Monaten Mutter geworden und dürfte wohl eher im Landtag bleiben. Ebenfalls im Namenskarussell fahren die frisch gebackene Chefin der oö. ÖVP-Frauen Doris Schulz, Kepler-Klinik-Direktorin Elgin Drda sowie Bauernbund-Direktorin Maria Sauer mit.

Zu berücksichtigen gilt es neben der Frauenfrage auch die Bünde-Rechnung, was die Regierungsbildung zu einer mathematischen Aufgabe macht: Stelzer kommt - wie Pühringer - vom ÖAAB, Strugl vom Wirtschaftsbund. Da die beiden Favoritinnen für den Landesrätinnen-Sessel Wirtschaftsbündlerinnen sind, könnte sich das sich das Kräfteverhältnis in der künftigen Mannschaft zugunsten den Wirtschaftsbundes und zulasten des ÖAAB verschieben.

Ebenfalls noch zur Riege der vier ÖVP-Regierungsmitglieder gehört Agrarlandesrat Max Hiegelsberger vom Bauernbund. Sein Job würde wackeln, wenn Sauer zum Zug kommt. Die Kür einer Bauernbund-Frau würde in der Bünde- und Geschlechter-Rechnung allerdings zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.