Jeder Mensch ist einzigartig. Und so stellt sich - geprägt von Genetik und Kindheitserfahrungen - jeder ganz unterschiedlich den Herausforderungen des Lebens. Doch eines haben wir doch alle gemeinsam: In uns schlummern vier Persönlichkeitstypen.

Welche das sind, wie stark ausgeprägt sie sind und wie wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können, enthüllt das neue Buch "Die geteilte Seele - Wie wir eins mit uns werden"*.

Darin halten die Autoren, zwei Psychiater des Wiener Otto-Wagner-Spitals - auch bekannt als Baumgartner Höhe - ein Methode fest, mit der man seine Persönlichkeit ermitteln und optimieren kann.

» Meistens überwiegt ein Persönlichkeitstyp «

"Im Idealfall sind alle vier Persönlichkeiten gleich stark entwickelt, aber meistens überwiegt ein Typ", sagt Neurochirurgin Dr. Iris Zachenhofer im Gespräch mit "News.at". Das heiße zwar nicht automatisch, dass man im Leben damit nicht zurechtkomme, aber das volle Potential werde damit auch nicht ausgeschöpft. Als Beispiel nennt sie eine Alltagssituation: "Für ein romantisches Abendessen brauche ich andere Person, als in der Situation, wenn ich über den Dienstplan streite."Klingt logisch. Aber welche Persönlichkeitstypen gibt es nun?

1. Typ "Christopher"

Er ist stabil, pflichtbewusst, belastbar, zielstrebig, verantwortungsbewusst, korrekt, und objektiv, kann aber auch pedantisch, starr, geizig und unflexibel sein. Grundangst: Vergänglichkeit.

2. Typ "Sophie"

Sie ist unabhängig, realistisch, selbstständig, sachlich und lässt sich nicht täuschen, kann aber auch distanziert, kühl, emotionslos und grob sein. Grundangst: Nähe.

3. Typ "Valeria"

Sie ist unternehmungslustig, risikofreudig, mitreißend und genussfreudig, kann aber auch launisch, inkonsequent, unstet und leichtsinnig sein. Grundangst: Routine.

4. Typ "Bono"

Er ist bescheiden, friedfertig, einfühlsam und romantisch, kann aber auch pessimistisch, passiv, hoffnungslos und konfliktscheu sein. Grundangst: Distanz.

Von den Ängsten zu den Stärken

Das am 5. Oktober 2019 erscheinende Buch beinhaltet einen Selbsttest für Leser und basiert auf den Erkenntnissen des deutschen Psychologen und Psychoanalytikers Fritz Riemann (1902 bis 1979) . Anders als in seinem Standardwerk "Grundformen der Angst*", wird die Teilung der menschlichen Seele in vier Persönlichkeiten positiv definiert. "Riemann geht von den Hauptängsten aus, wir fokussieren uns auch die Stärken der Persönlichkeiten", erklärt Zachenhofer.

Vielseitiger und zufriedener werden

Ergänzt werden die vier Persönlichkeitstypen, die im Buch Vornamen erhalten und verschiedene Lebenssituation bestreiten, von einer fünften Person, dem Trainer. Er erklärt, wie man unterentwickelte Persönlichkeitsanteile stärkt und dadurch zufriedener und vielseitiger wird. "Schon während des Lesens kann man sich einer Persönlichkeit zuordnen und sich mit Hilfe der Aussagen des Trainer bewusst machen, wie man manche Situationen besser meistern könnte", fasst Zachenhofer zusammen. Die Lektüre empfiehlt sie allen, die sich Gedanken über ihre Persönlichkeit machen und sich weiterentwickeln wollen.

Über die Autoren

Die Autoren Dr. Shird Schindler ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin. Er leitet das Zentrum für Suchtkranke und die Station für forensische Akutpsychiatrie und Begutachtung im Sozialmedizinischen Zentrum Baumgartner Höhe in Wien. Dr. Iris Zachenhofer war Neurochirurgin an der Wiener Universitätsklinik sowie an der Neurochirurgie Feldkirch (Vorarlberg). Sie wechselte in die Psychiatrie und arbeitet jetzt ebenfalls im Sozialmedizinischen Zentrum Baumgartner Höhe in Wien.

* Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, bekommt news.at von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für Sie verändert sich der Preis nicht.