• Auf die eigenen Stärken konzentrieren Es ist normal, dass man nicht in sämtlichen Lebensbereichen Experte sein kann. Wenn Sie aber Ihre Stärken im Fokus behalten, fällt es leichter, auch andere Dinge mit Optimismus zu betrachten.

• Kritikfähigkeit lernen Niemand wird immer nur mit Lob überschüttet. Jedem wird auf seinem Lebensweg Kritik (auch an der eigenen Person) begegnen. Die Frage ist nur, wie damit umgehen? Von konstruktiver Kritik kann man lernen. Wichtig ist nur, diese anzunehmen. Gleichzeitig sollten negative oder nicht förderliche Worte ignoriert werden und nicht zu nah an sich herangelassen werden. Raus aus der Opferrolle!

• Fehler sind menschlich Verzeihen Sie sich Fehler und Misserfolge. Um bei den Metaphern zu bleiben: Irren ist menschlich. Gehen Sie also nicht härter mit sich ins Gericht, als Sie es mit ihrer besten Freundin oder der Familie machen würden.

• Vertrauen Sie auf sich selbst Blicken Sie auf das zurück, was Sie in Ihrem Leben bereits geschafft haben. Auch wenn es gerade nicht so rund laufen sollten – Sie werden eine Lösung finden. Nur Sie haben Kontrolle über Ihre Entscheidungen und Ihren Weg.

• Umgeben Sie sich mit Optimisten Es gibt sie, die Menschen, die man zwar schätzt, einem aber nicht gerade gut tun. Umgeben Sie sich mit positiven Menschen. Denn Freunde, die stets pessimistisch sind und ihren Kummer bei Ihnen abladen, ziehen Sie auf Dauer mit hinunter.