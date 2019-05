Wenn Liebespaare beschreiben, warum sie zusammengefunden haben, hört man häufig: "Die Chemie passt bei uns einfach." Doch was bedeutete das eigentlich: die Chemie zwischen zwei Menschen? Dieser Frage hat sich nun die Wissenschaft gewidmet und nennt drei elementare Punkte, die dafür sorgen, ob eine zwischenmenschliche Beziehung dauerhaft und glücklich verläuft.

Der Psychologe und Paartherapeut Peter Pearson des Couples Institute in Kalifornien hat über Jahre hinweg Paare und deren Beziehung begleitet. Er kam nun zu der Erkenntnis, dass die Chemie zwischen zwei Menschen dann passt, wenn sie sich in den folgenden drei Punkten ähneln.

Die 3 wesentlichen Ich-Zustände

Die Eltern : Was Ihnen beigebracht wurde.

Das Kind : Was Sie fühlen.

Der Erwachsene : Was Sie gelernt haben.

Ich-Zustände gemeinsam hinterfragen

Pearson legte seiner Theorie die sogenannten Transaktionsanalyse, die der kanadische Psychologe Eric Berne bereits Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte, zugrunde. Diese Analyse beschäftigt sich mit den drei Ich-Zuständen. Pearson hat diese Zustände jeweils um grundlegende Fragen ergänzt, an denen sich die Kompatibilität zweier Menschen einfacher messen lassen soll.



Diese Fragen sollten sich Paare stellen

Die Eltern : Besitzen Sie und Ihr Partner dieselben Wertvorstellungen und einen ähnlichen Glauben?

Das Kind : Haben Sie Spaß zusammen? Sind Sie gleichermaßen spontan? Findet Sie ihre/n PartnerIn attraktiv? Unternehmen Sie gerne etwas zusammen?

Der Erwachsene : Halten Sie sich gegenseitig für intelligent? Können Sie gemeinsam Probleme analysieren und lösen? Verfolgen Sie dieselben Ziele?

Nicht alles muss erfüllt sein

Für alle die jetzt ins Schwitzen kommen, hier die Entwarnung: In den seltensten Fällen sind Paare in allen drei Punkten zu 100 Prozent kompatibel. Aber desto mehr Überschneidungen, desto höher die Chance lange miteinander glücklich zu sein. Pearson ist allerdings der Meinung, dass noch ein vierter Faktor eine signifikante Rolle spielt: das Gefühl.

Ein Selbsttest für Paare die zusammenleben

Um sich über diesen vierten Faktor klarer zu werden, empfiehlt Pearson einen kleinen Test: Wenn Sie zusammenleben und Ihr Partner für ein paar Tage unterwegs ist, und Sie sehen plötzlich etwas, das dem anderen wichtig ist, in der Wohnung herumliegen. Wie fühlen Sie sich? Sind Sie eher genervt, weil Sie es aufheben und wegräumen müssen, oder erinnern Sie diese Dinge an schöne gemeinsame Momente?

