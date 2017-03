Ein 31-Jähriger ist am Donnerstag im Landesgericht Leoben von einem Geschworenensenat in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Er soll im Vorjahr den Wirt einer Pizzeria in Kapfenberg durch zwei Messerstiche schwer verletzt haben.

Da er als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde, gab es keine Verurteilung. Die Entscheidung ist rechtskräftig.