71 Menschen auf der Flucht sind im August 2015 in einem Kühl-Lkw qualvoll erstickt. Die Leichen sind schließlich in dem an der Ostautobahn (A4) bei Parndorf abgestellten Fahrzeug entdeckt worden. In Ungarn startet am Mittwoch der Prozess gegen die mutmaßliche Schlepperbande.

Diese Strafen drohen den Angeklagten

Den insgesamt elf Angeklagten langjährige Haftstrafen. In Ungarn wurde das Strafgesetz nämlich erst 2012 verschärft. Das bedeutet, dass Häftlinge im Fall einer lebenslangen Freiheitsstrafe mindestens 25 Jahre absitzen müssen. Der Fahrer des Lkws soll unter anderem angewiesen worden sein: "Sag ihm, er soll nur weiterfahren. Und falls sie sterben sollten, dann soll er sie in Deutschland im Wald abladen."

© APA/Roland Schlager

71 Menschen, 59 Männer, acht Frauen und vier Kinder, erstickten qualvoll in dem Kühl-Lkw, somit handle es sich um mehrfachen Mord unter besonders grausamen Umständen, wie der Budapester Rechtsanwalt György Aranyi mitteilte. Schlepperkriminalität ist außerdem ein besonders schwerwiegendes Delikt und die Männer sollen die Taten innerhalb einer kriminellen Vereinigung begangen haben. Diese Umstände würden sich in der Strafbemessung niederschlagen.

Die Hauptangeklagten

Den Angeklagten wird unter anderem qualifizierter Mord und Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Zehn Beschuldigte werden am 21. Juni aus den Gefängnissen in Budapest und Kecskemet in das Gerichtsgebäude des ungarischen Komitats Bacs-Kiskun gebracht. Ein weiteres Bandenmitglied, ein 44-jähriger Bulgare, befindet sich noch auf der Flucht. Gegen ihn wird in Abwesenheit verhandelt. Die Bande, die mit der Schlepperei ihr Geld verdiente, soll laut Anklage mehr als 1.200 Menschen illegal nach Westeuropa gebracht haben. Dabei kassierte der Bandenchef mehr als 300.000 Euro. Seit Juni 2015 schmuggelte die Gruppe verstärkt Flüchtlinge von Serbien über Ungarn nach Österreich beziehungsweise Deutschland. 31 solcher Fahrten konnte die Staatsanwaltschaft in Ungarn nachweisen.

Vier Angeklagte wurden nicht nur wegen Mitgliedschaft einer Schlepperorganisation angeklagt, ihnen wird auch qualifizierter Mord vorgeworfen, was in Ungarn eine weitaus höhere Strafe bedeutet.

Hauptangeklagter L. S. (30 Jahre, afghanischer Staatsbürger):

Bei dem 30-Jährigen soll es sich um den Kopf der Bande handeln. Er hat die Schleppungen nach Westeuropa organisiert. Er kassierte die Gelder von den Flüchtlingen. Er wurde wegen organisierter Schlepperei sowie wegen mehrfachen Mordes unter besonders grausamen Umständen angeklagt. Unter seinen Opfern waren auch Kinder. Im ungarischen Strafrecht wird der Mord an Personen unter 14 Jahren besonders hart bestraft. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb lebenslängliche Zuchthausstrafe.

Zweitangeklagter G. M. (31 Jahre, bulgarischer Staatsbürger):

Der Bulgare soll laut Staatsanwaltschaft der Chef der Schlepperfahrer gewesen sein und die Fahrten organisiert haben. Er wurde ebenfalls wegen organisierter Schlepperei und wegen Mordes mit besonderer Grausamkeit angeklagt. Ihm legte die Staatsanwaltschaft zudem eine die Lebensgefahr verursachende Körperverletzung zur Last. Dem 31-Jährigen droht ebenfalls eine lebenslange Zuchthausstrafe.

Drittangeklagter T. V. B. (39 Jahre, bulgarischer Staatsbürger):

Er soll den tödlichen Transport als sogenannter Vorläufer begleitet haben. Diese Vorläuferwagen fuhren stets voraus, um die Lage zu sondieren. Auch dem 39-Jährigen droht eine lebenslange Haft. Ihm wird ebenso organisierte Schlepperei und mehrfacher Mord unter besonders grausamen Umständen vorgeworfen.

Viertangeklagter I. N. S. (26 Jahre, bulgarischer Staatsbürger):

Er soll den Kühltransporter gefahren haben. Obwohl die Flüchtlinge nach einer halben Stunde Fahrt mit Hämmern, Klopfen und Geschrei auf sich aufmerksam gemacht haben, dass sie keine Luft mehr bekommen, fuhr der Bulgare einfach weiter. Laut Staatsanwaltschaft hat der 26-Jährige zunächst seinen bulgarischen Chef über die Vorkommnisse informiert, der wiederum den afghanischen Kopf der Bande Bescheid gab. Da er jedoch die Weisung bekam, die Tür des Laderaums nicht zu öffnen und er sich um die erstickenden Menschen nicht kümmern soll, hielt der Fahrer nicht an. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb ebenfalls eine lebenslange Zuchthausstrafe. Die Anklage lautet auf Beteiligung an organisierter Schlepperei sowie mehrfachen Mord unter besonders grausamen Umständen.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Todesfahrt abgehört

Mehrere deutsche Medien haben letzte Woche berichtet, dass die ungarischen Behörden bereits 13 Tage vor dem Erstickungstod der Flüchtlinge angefangen haben, die Gespräche der Schlepper abzuhören. Jedoch wurden die Telefonate nicht rechtzeitig übersetzt und konnten so nicht ausgewertet werden, schrieb die "Süddeutsche Zeitung" auf ihrem Online-Portal. Die gemeinsam mit NDR und WDR durchgeführten Recherchen ergaben, dass die Behörden auch bei der tödlichen Fahrt die Aufnahmegeräte mitlaufen ließen.

Auch hier kam es zu keinem Einschreiten, nachdem die Übersetzungen erst später vorgelegen sind. Insgesamt konnte man Hunderte Seiten Gesprächsprotokolle in den Ermittlungsakten einsehen, hieß es. Zu der Todesfahrt am 26. August heißt es etwa zum Fahrer, nachdem der die Probleme im Lkw schilderte: "Sag ihm, er soll nur weiterfahren. Und falls sie sterben sollten, dann soll er sie in Deutschland im Wald abladen."

Wie dramatisch die Fahrt am 26. August 2015 nach Österreich war, zeigt die Rekonstruktion der ungarischen Staatsanwaltschaft: Um 5.00 Uhr wurden die 71 Flüchtlinge bei Morahalom an der serbisch-ungarischen Grenze in den Kühl-Lkw gepfercht. Die Menschen sollten über mehrere ungarische Autobahnen nach Österreich geschleust werden. Das Schwerfahrzeug, das aus Kecskemet stammt, wurde von dem 26-jährigen Bulgaren gefahren, begleitet von dem 39-jährigen Landsmann, der in dem Vorläuferwagen voraus fuhr.

Bereits nach einer halben Stunde Fahrt machten die in den Lkw gepferchten Menschen lauthals darauf aufmerksam, dass sie keine Luft mehr bekamen. Sie klopften und hämmerten gegen die Wände und schrien verzweifelt. Das hörte der Fahrer und berichtete sowohl seinem bulgarischen Chef als auch dem afghanischen Bandenchef telefonisch darüber, doch beide wiesen ihn an, weder den Wagen zu stoppen noch die Türen zu öffnen, so die Ankläger. Die 71 Menschen erstickten qualvoll in dem Lkw noch auf ungarischem Staatsgebiet. Innerhalb von drei Stunden waren alle Flüchtlinge tot, wie die Staatsanwaltschaft ausführte. Als die beiden Bulgaren die österreichische Grenze überfuhren, stellten sie den Kühlwagen auf der A4 bei Parndorf ab und flüchteten mit dem Vorläuferwagen nach Ungarn.

Unter anderem sollen die Schlepper in den Telefongesprächen gesagt haben:

G. M.:"Sie können nicht atmen. Er (L. S.; Anm. der Red.) sagt mir, dass du auf einem Parkplatz anhalten sollst.

...

G. M.: "Der Lkw ist auf einem Parkplatz (...) Er sagt, dass die Kinder und Frauen weinen."

L. S.: "Sag ihm, ich ficke alle! Sag - nein. Er soll ihnen sagen, dass er sie lieber sterben lassen würde. Das will ich."

...

G. M.: "Ich denke, dass sie keine Luft bekommen, ich bin mir 100 Prozent sicher, es ist weniger das Wasser und der Durst das Problem. (...) Du sollst weiterfahren, das ist das Wichtigste."

I. N. S.: "Sie schreien einfach die ganze Zeit, du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier los ist, wie sie schreien."

An der Grenze zu Österreich sind schließlich alle Flüchtlinge tot. Nur einen Tag später organisierte die Schlepperbande ohne Skrupel eine weitere Fahrt mit Migranten in einem Kühllastwagen. Wieder waren 67 Menschen ohne Luftzufuhr eingepfercht. Nur durch viel Glück überlebten sie die Fahrt, weil sie die Tür des Laderaums mit den Füßen aufstießen.

Prozessfahrplan

Am 22., 23., 29. und 30. Juni sind weitere Prozesstage geplant, danach wird der weitere Prozessplan fixiert. Ein Urteil soll noch in diesem Jahr gefällt werden.