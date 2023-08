Prozess in Leoben: Ex-Frau im Keller erstochen

Ein 33-Jähriger muss sich am Montag im Landesgericht Leoben wegen des Verdachts des Mordes an seiner 34-jährigen Ex-Frau verantworten. Der Mann soll sie im Jänner im Keller ihres Wohnhauses in Mürzzuschlag mit einem Steakmesser erstochen haben. Die 13-jährige Tochter hatte ihre Mutter damals blutüberströmt gefunden. Die Frau war aufgrund der schweren Verletzungen verblutet, geht aus der Anklage hervor. Ein Urteil soll noch am Montag fallen.

Die 34-Jährige war am 24. Jänner mit zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen im Kopf- und Halsbereich im Keller des Mehrparteienhauses gefunden worden. Zwei Männer - darunter auch ihr 33-jähriger Ex - wurden damals festgenommen. Rasch erhärtete sich der Verdacht gegen den ehemaligen Partner, der damals die Tötung aber abstritt. Der Beschuldigte wird sich nun vor einem Geschworenengericht verantworten müssen. Sieben Zeugen sind geladen.