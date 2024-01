Prozess nach Amokfahrt durch Linz startet

Ein 42-Jähriger, der am 9. Jänner 2023 in Linz auf seine Frau eingestochen und dann auf der Flucht vor der Polizei zwei Beamte schwer verletzt haben soll, steht seit Donnerstag vor einem Geschworenengericht. Die Staatsanwaltschaft Linz beantragte die Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum, da der Mann wegen einer psychischen Erkrankung nicht zurechnungsfähig, aber gefährlich sei.

Wäre der Iraker zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen, müsste er sich wegen versuchten Mordes in drei Fällen, gefährlicher Drohung, versuchten und vollendeten schweren Raubs sowie wegen des Vergehens nach dem Waffengesetz verantworten. Nach dem Messerangriff auf seine Frau soll er mit einem Auto bei einer Polizeisperre auf zwei Beamte zugerast sein und diese umgefahren haben. Einem verletzten Polizisten habe er laut Staatsanwaltschaft dessen Dienstwaffe abgenommen und dürfte damit auf die am Boden liegende, ebenfalls schwer verletze Beamtin sowie auf einen weiteren Polizisten gezielt haben. Später habe er auch weitere Autolenker mit der Waffe bedroht, um von ihnen die Herausgabe ihrer Pkw zu erzwingen. Erst nach einem Unfall mit einem gestohlenen Wagen gelang der Polizei die Festnahme.

Zu Prozessbeginn wurde der Angeklagte von vier maskierten Justizwachebeamten in den Saal geführt, wo ein Großaufgebot an Fotografen auf ihn wartete. Laut seinem Verteidiger Tobias Lang habe er Erinnerungslücken. Zu allem, an das er sich erinnern könne, werde sein Mandant aber aussagen. Der Mann sehe auch ein, dass er krank sei, und berufe sich auf seine Unzurechnungsfähigkeit.

Der Verhandlungsbeginn am Donnerstag verzögerte sich, weil der Dolmetscher nicht erschienen war. Der Iraker wurde wieder abgeführt, die Vorsitzende des Geschworenensenats verkündete eine Pause. Der Prozessfahrplan sieht für den ersten Tag neben der Einvernahme des Betroffenen - wegen der Unzurechnungsfähigkeit wird er nicht als Angeklagter bezeichnet - mehrere Zeugenaussagen bzw. das Abspielen der Videos von den kontradiktorischen Einvernahmen der Frau und deren Tochter vor. Der Prozess ist wegen vieler Gutachten für zwei weitere Tage (30. Jänner, 1. Februar) anberaumt.