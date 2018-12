Protest gegen UNO-Pakt vor slowenischen Parlament

In Slowenien haben am Montag laut Medienberichten rund 200 bis 250 Menschen vor dem Parlament gegen den UNO-Migrationspakt demonstriert, der in Marrakesch angenommen wurde. Mehre Demonstranten trugen dabei gelbe Warnwesten aus Solidarität mit regierungskritischen "Gelbwesten"-Bewegung in Frankreich.

Die Teilnehmer äußerten die Befürchtung aus, dass der am Montag in Marokko beschlossene Pakt gravierende Folgen für Slowenien haben werde. Slowenien wurde bei der internationalen Konferenz in Marrakesch von dem Staatssekretär im Innenministerium Sandi Curin vertreten. Bei dem Protest wurde der Verkehr vor dem Parlamentsgebäude behindert, das Parlament wurde laut Medien vorübergehend geschlossen. Mehrere Bürgerinitiativen kündigten laut dem rechtsgerichteten Sender Nova24TV eine Besetzung von Straßen in der Innenstadt von Ljubljana an.