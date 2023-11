ProSiebenSat.1 hofft auf Endspurt auf Weg zu Gewinnziel

Der deutsche Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 will mit einem Endspurt zumindest noch sein Gewinnziel für das laufende Jahr schaffen. Das Management hofft im traditionell wichtigsten vierten Quartal auf eine "leicht verbesserte Umsatz- und Entwicklungsentwicklung", wie das Unternehmen am Dienstag in Unterföhring nahe München mitteilte. Dabei will die Führung um Konzernchef Bert Habets den weiter rückläufigen TV-Werbeerlös durch Wachstum im Entertainment-Segment ausgleichen.

Der Vorstand warnte allerdings vor der anhaltenden Konsumflaute und der ausgebliebenen Erholung der Märkte, weswegen der Umsatz 2023 geringer ausfallen dürfte als gedacht. So soll der Erlös des laufenden Jahres nun "leicht unterhalb" von 3,95 Mrd. Euro liegen. Bisher war der Konzern von 3,95 bis 4,25 Mrd. Euro ausgegangen. Zudem dürfte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nur noch die untere Hälfte von 550 bis 650 Mio. Euro erreichen. Zugute kommen ProSiebenSat.1 dabei Kosteneinsparungen und ein größerer Stellenabbau.

Im dritten Quartal 2023 ging der Umsatz um rund 2,5 Prozent auf 888 Mio. Euro zurück. Davon blieben 110 Mio. Euro als bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) hängen - etwas mehr als im Vorjahreszeitraum. Während der Konzern sich beim Erlös in etwa wie erwartet entwickelte, hatten sich Branchenkenner beim Gewinn mehr erhofft.