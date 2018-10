Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und auf den heutigen Tag fällt eben Halloween.

Schon seit Jahren wird auch in Österreich Halloween gefeiert. Jedoch nicht von allen und längst nicht so ausgelassen, wie in den USA. Vor allem den Promis hat es das Gruselfest angetan. Wir haben einige der schönsten, schrägsten und witzigsten Kostüme des heurigen Jahres zusammengesammelt.

© imago/Omid Davarian Cindy Crawford mit Ehemann Rande Gerber und den Kindern Kaia und Preston

© www.PPS.at Ryan Seacrest

© www.pps.at Ryan Seacrest mit Freundin Shayna Taylor

© www.PPS.at Jane Seymour und David Green

© www.PPS.at Paris Hilton

© www.PPS.at Cara Santana und Jesse Metcalfe

© www.PPS.at Sophie Turner und Joe Jonas

© www.PPS.at Zoe Kravitz

© www.pps.at Rumer und Scout Willis

© www.pps.at Sarah Hyland und Wells Adams

© www.PPS.at Ariel Winter und Levi Meaden

© www.PPS.at Nina Dobrev

© www.pps.at Alaia und Ireland Baldwin

© www.PPS.at Avril Lavigne

© www.pps.at Jaime King

© www.pps.at Leona Lewis

© www.pps.at Madison Reed und Victoria Justice

© www.PPS.at Lisa Rinna und Harry Hamlin

© www.PPS.at Adam Lambert

© www.PPS.at Ein schauriges Trump-Baby