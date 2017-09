Prominenter 'Ndrangheta-Boss in den Niederlanden gefasst

Der seit Jahren gesuchte Boss der 'Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien, Gioacchino Bonarrigo, ist von der Polizei in Amsterdam festgenommen worden. Dies berichtete die italienische Polizei am Donnerstag. Der 33-Jährige war seit 2011 auf der Flucht. Er wird beschuldigt, die kriminellen Geschäfte der 'Ndrangheta, vor allem den Drogenhandel, im Ausland geleitet zu haben.

Die Festnahme des Bosses erfolgte am 7. September, aus Ermittlungsgründen wurde die Nachricht erst am Donnerstag bekanntgegeben. Die Festnahme sei der Zusammenarbeit zwischen italienischer und niederländischer Polizei zu verdanken. Die 'Ndrangheta gilt als die reichste Mafia-Organisation in Italien mit tiefen Verstrickungen in das Wirtschaftssystem des Landes.