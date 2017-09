Die Schlange vor dem Modegeschäft Hämmerle in der Wiener Mariahilfer Straße war lang. Der Grund: Jeannine Schiller lud zum 14. Shopping-Abend mit prominenten Modeberatern. Der Charity-Lady einen Abfuhr ereilen - das trauen sich die Promis nicht. Das ist gut so, denn die Kinder in Moldawien freuen sich über jede Unterstützung.