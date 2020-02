Schauspieler Martin Freeman gab zu, seine Kinder früher geschlagen zu haben. Er würde es wieder tun.

"Eine der Regeln ist, schlage und beleidige deine Kinder nicht. Ich habe beides getan", gesteht Martin Freeman in einem Interview mit "The Times".

Der britische Schauspieler, der vielen als "Watson" aus der Serie "Sherlock" bekannt ist, hat mit seiner ehemaligen Partnerin, der Schauspielerin Amanda Abbington, zwei Kinder: Joe, 14, und Grace, 11 Jahre alt.

© AFP PHOTO / NIKLAS HALLE'N Amanda Abbington und Martin Freeman. Das Paar trennte sich 2016

Das Paar trennte sich 2016, nach 15 gemeinsamen Jahren. "Ich bin nicht mehr mit Amanda zusammen", sagte Freeman damals in einem Interview der "Financial Times". Sie würden aber sehr freundschaftlich miteinander umgehen.

"Ich werde Amanda immer lieben", betonte der Schauspieler.

Die beiden Schauspieler hatten sich bei Dreharbeiten im Jahr 2000 kennengelernt. In "Sherlock", mit Benedict Cumberbatch als der Detektiv, spielten Freeman und Abbington das Ehepaar Watson. Freeman war auch in Filmen wie "Tatsächlich . Liebe", "Shaun of the Dead" und in der "Hobbit"-Serie als Hobbit Bilbo Beutlin zu sehen.

Warum schlug Freeman seine Kinder?

Freeman habe seine Kinder als "kleine F..." beschimpft und sie geschlagen, als sie noch jünger waren, so der 48-Jährige. Begründet hat er seine Handlungen mit übermäßigen Druck. "Ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen, aber es gibt diese Vorstellung, dass Elternsein nur toll wäre und das führt dazu, dass man sich schlecht fühlt." Er habe seine Hand erhoben, als er mit Reden nicht mehr weiterkam und seine Nerven strapaziert waren, so Freeman. "Irgendwann kommst du an den Punkt, an dem du etwas falsch machen wirst und 20 Jahre später fragen dich deine Kinder, warum du das getan hast", so der zweifache Vater, "es ist unvermeidbar."

» Ich würde es wieder tun «

Freeman, der sagte, er sei als Kind nie geschlagen worden, räumte ein, dass es "keine gute Idee" sei, aber gestand, dass er es wieder tun würde: "Ich bin nicht stolz darauf, dass ich das getan habe, aber ich habe es getan. Und ich würde es wieder tun."

Freeman spielt in der neuen Sitcom "Breeders", die am 12. März auf Sky1 anläuft, einen genervten und überforderten Vater.