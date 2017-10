Nicole Schmidhofer und Stephanie Venier, Anna Gasser und Andreas Prommegger, Robert Almer und Laura Feiersinger sowie Alisa Buchinger und Alex Kristan bewiesen in der Promi-Millionenshow Köpfchen.

Die Skirennläuferinnen Nicole Schmidhofer und Stephanie Venier, die Snowboarder Anna Gasser und Andreas Prommegger, Austria-Tormann Robert Almer und Fußballnationalteamspielerin Laura Feiersinger sowie Kumite-Karateka Alisa Buchinger und Stimmenimitator Alex Kristan legten sich am Montagabend bei Armin Assinger in der "Promi-Millionenshow" ordentlich ins Zeug – und erspielten 105.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe.

© ORF/Günther Pichlkostner

Als erstes Pärchen ging Kumite-Karateka Alisa Buchinger gemeinsam mit Stimmenimitator Alex Kristan an den Start – und bremste sich erst bei Frage 14 wieder ein: Die 13. Frage „,Happy Birthday to you‘, dessen Melodie 1893 von zwei Kindergärtnerinnen komponiert wurde, hieß anfangs „...“? (A: Sleep Well, My Dear, B: Farewell, My Friend, C: Good Morning to All, D: Merry Christmas to You). Sie antworteten ohne Hilfe eines Jokers richtig (C) und verbuchten somit 35.000 Euro auf dem Konto der Sporthilfe.

© ORF/Günther Pichlkostner

Ebenfalls 13 Fragen beantworteten Fußballduo Laura Feiersinger und Robert Almer richtig: Die Antwort (A) auf die Frage „Welche Wiener Institution wurde ins Leben gerufen, um Kriegsinvaliden ein Einkommen zu ermöglichen?“ (A: Würstelstand, B: Hausmeister, C: Fiaker, D: Heuriger) brachte – mit Hilfe von Publikums- und 50/50-Joker – ebenfalls 35.000 Euro.

© ORF/Günther Pichlkostner

Die „Lords of the Boards“ Anna Gasser und Andreas Prommegger hielten sich bis Frage 13 im Ratesessel: Die richtige Antwort auf Frage 12 „In welcher Sportart werden seit 2016 blaue Karten als Disqualifikation nach besonders schweren Fouls vergeben?“ (A: Handball, B: Eishockey, C: Basketball, D: Volleyball) ließ auch dank Publikumsjoker und Telefonjoker den Gesamtgewinn für die Österreichische Sporthilfe um 25.000 Euro steigen (richtig ist A).

© ORF/Günther Pichlkostner

Die zwölfte Frage „Bárdarbunga, Grímsvötn und Askja sind …? (A: Fjorde Norwegens, B: schwedische Fußballer, C: dänische Käsesorten, D: Vulkane Islands) beantworteten Nicole Schmidhofer und Stephanie Venier mit D richtig. Frage 13 wurde von den beiden Skidamen trotz Publikums- und 50/50-Joker falsch beantwortet – das bedeutete 10.000 Euro Gewinn.

© ORF/Günther Pichlkostner