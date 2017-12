Die Promi-Hochzeiten des Jahres

In Sachen Liebe hatte das Jahr 2017 bei den Promis einiges zu bieten. Nicht nur "Her Royal Hotness" Pippa Middleton kam unter die Haube, sondern auch Sport-Stars wie Serena Williams oder Lionel Messi. Eine Traumhochzeit feierte Victoria Swarovski, zum zweiten Mal den Bund fürs Leben schloss Wolfgang Ambros.

Die vermutlich größte Aufmerksamkeit wurde der Hochzeit von Pippa Middleton zuteil, der jüngeren Schwester der britischen Herzogin Kate. "Her Royal Hotness" heiratete am 20. Mai den Banker James Matthews.

© imago/Starface Strahlendes Brautpaar: James Matthews und Pippa Middleton

Unter den Gästen waren natürlich Kate, ihr Ehemann Prinz William und Schwager Prinz Harry. George und Charlotte hatten Auftritte als Blumenkinder und Tennisstar Roger Federer kam mit seiner Frau Mirka zur Trauung. Für viele Briten war die Trauung DIE Society-Hochzeit des Jahres.

© APA/Justin TALLIS / POOL / AFP Pippas Schwester Kate mit den Blumenkindern

Am selben Tag, aber um vieles diskreter ging am 19. Mai die standesamtliche Eheschließung von Popsängerin Victoria Swarovski in Kitzbühel über die Bühne. Die künftige Co-Moderatorin der RTL-Show "Let's Dance" heiratete ihren Langzeitfreund Werner Mürz. Die kirchliche Trauung der Tirolerin aus der Kristall-Dynastie und des Unternehmers fand im Juni in Triest statt. Für Aufsehen sorgte ihr Brautkleid. Kolportiert wurde, dass es mit 500.000 Steinen besetzt und 46 Kilo schwer war.

I said YES to the love of my life! ❤️❤️❤️ Ein Beitrag geteilt von Victoria Swarovski𯎎 (@victoriaswarovski) am 17. Jun 2017 um 9:22 Uhr

Ebenfalls im Mai heiratete Miranda Kerr. Das Topmodel gab dem Snapchat-Gründer Evan Spiegel das Jawort. Die Trauung fand im Garten von Spiegels Villa in Los Angeles statt.

✨❤️✨ Ein Beitrag geteilt von Miranda (@mirandakerr) am 16. Jul 2017 um 22:34 Uhr

Fußballstar Lionel Messi und seine Jugendliebe Antonela Roccuzzo feierten im Juli mit Hochzeitsgästen mit einem Marktwert von geschätzt 2,2 Milliarden Euro in der argentinischen Stadt Rosario. Es gratulierten Popstar Shakira und Freund Gerard Pique und fast die gesamte Startruppe des FC Barcelona.

Si ella sube yo también .. tirando pasos 𯈈𯈈𯈈 Ein Beitrag geteilt von Leo Messi (@leomessi) am 3. Jul 2017 um 18:00 Uhr

Auch der deutsche Musiker Marius Müller-Westernhagen hat 2017 (wieder) geheiratet. "Wir haben es getan", schrieb der Sänger ("Sexy") bei Facebook und veröffentlichte dazu ein Foto von sich und seiner Braut, der südafrikanischen Sängerin Lindiwe Suttle. Auch die "Nummer 1 vom Wienerwald" hat sich noch einmal getraut. Wolfgang Ambros heiratete am 17. Februar in Tirol seine Lebensgefährtin Uta Schäfauer. Für den Austropopper ist es die zweite Ehe.

© imago/Skata Wolfang Ambros mit seiner Ehefrau Uta Schäfauer

Eine Traumhochzeit feierte Tennis-Star Serena Williams. Sie heiratete im November in New Orleans den Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian. "Du bist die Großartigste aller Zeiten, nicht nur im Sport - ich spreche von dir als Mutter und als Ehefrau. Ich bin so aufgeregt, mit dir zusammen noch viele weitere Kapitel unseres Märchens zu schreiben", schwärmte der Bräutigam.

Ebenfalls geheiratet hat "The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons. Er ehelichte im Mai seinen Partner Todd Spiewak. Unter die Haube gekommen sind auch Jessica Chastain und Gian Luca Passi, Motsi Mabuse und Evgenij Voznuyuk, die ehemaligen "Bachelor"-Kandidatinnen Inci Sencer und Sarah Nowak, Kader Loth und Julia Stiles. Weitere Hochzeitspaare des Jahres 2017 waren Lisa Bonet und Justin Verlander, Patton Oswalt und Meredith Salenger, Amanda Seyfried und Thomas Sadoski, Manuel Neuer und Nina Weiss oder Ben McKenzie und Morena Baccarin.

Wir gratulieren allen Promis und Nicht-Promis, die 2017 unter die Haube gekommen sind, nachträglich sehr herzlich!