Bevor sie in das "Promi Big Brother"-Haus eingezogen ist, zeigte sich Model Sarah Knappik noch hoffnungsvoll: Sie wolle allen beweisen, dass sie keine Zicke sei, sondern eigentlich ganz umgänglich. Doch irgendwie scheint die 30-Jährige kein Glück zu haben: Denn schon am dritten Tag nach Start der TV-Show lästerten ihre Promi-Kollegen ordentlich über die Blondine.

"Alles" oder "Nichts"

Unterteilt ist das "Big Brother"-Haus dieses Mal in den Luxus-Bereich "Alles" und das "Nichts", wo die Promis darben und auf fast alles verzichten müssen. Derzeit schwelgt die Männer-Luxus-WG mit ihren Bewohnern Boyband-Legende Eloy de Jong, Ballermann-Sänger Willi Herren, "Eis am Stiel"-Star Zachi Noy und Mister Germany 2017 Dominik Bruntner im Überfluss, im "Nichts" rauchen die Bewohner die letzte Kippe. Mit sinkendem Nikotinspiegel sinkt auch die Toleranzgrenze und die Stimmung heizt sich an allen Ecken auf: Modedesignerin Sarah Kern startet erfolgreich eine Hetzkampagne gegen Sarah Knappik, Steffen von der Beeck sorgt für einen Brand im Hof und Jens Hilbert will das Haus verlassen.

© SAT.1 Sarah Knappik

Alle gegen Sarah

Das triste Leben im "Nichts" nagt weiter an den Nerven der Bewohner. So heizt sich jetzt die Stimmung gegen Sarah Knappik auf. Im Schlafzimmer entbrennt eine Lästerrunde vom Feinsten. Sarahs Egotrip geht ihren Leidensgenossen auf den Geist. Steffen bringt die Anti-Laune auf den Punkt: "Mir geht die Hutkrempe hoch, wenn man mit Emotionen manipuliert. Wenn sie sagt 'Du bist so ein toller Mensch, ich habe dich so lieb gewonnen'. Das ist Bullshit und Manipulation. Und zwar eine ganz bösartige! Mit Emotionen so leichtfertig umzugehen, da kriege ich das Kotzen!" Ob hier das letzte Wort schon gesprochen ist?

© SAT.1 Im Schlafzimmer schießen sich ihre Mitbewohner im "Nichts" auf Sarah Knappik ein

» Alter, die Wand brennt! «

"Alter, die Wand brennt!" Sarah Knappik entdeckt im Hof des "Nichts" einen qualmenden Holzscheit, der die Wand ankokelt. Wie kommt der da hin? Sarah Knappik: "Der Steffen hat das rausgelegt. So ein Schwachsinn!" Während der Brandstifter seelenruhig im Sprechzimmer weilt, bilden Sarah Knappik und Sarah Kern, Milo und Maria ein Löschkommando. Mit Wasser und Feuerlöscher wird die Gefahr gebannt. Kaum erscheint Steffen auf der Bildfläche, gibt es eine klare Ansage an den "Lulatsch": "Ey Steffen, nix für ungut, du darfst machen was du willst, aber ab sofort kümmern wir uns um das Feuer!"

Zieht Jens Hilbert aus?

Der emotionale Tiefpunkt bei Selfmade-Millionär Jens Hilbert ist erreicht. Nachdem er seit fünf Tagen Im "Nichts" wohnt und sich mit der Situation arrangiert, kommen ihm Im Sprechzimmer die Tränen: Jens will gehen. "Ich bin im Moment schon sehr abbruchfreundlich. Ich frage mich, wieso ich mich für etwas quälen muss, wovon ich festgestellt habe, dass es gar nichts für mich ist", erklärt der 39-Jährige frustriert. Steht sein Entschluss wirklich endgültig fest?

© SAT.1 Sarah Knappik und Milo trösten Jens

Im "Alles" stehen die Luxusbewohner Willi Herren und Zachi Noy vor ihrer bisher größten Herausforderung, denn Big Brother macht den beiden Kettenrauchern ein höchst moralisches Angebot: Für jeweils zwei Stunden, in denen sie auf Zigaretten verzichten, bekommen ihre Leidensgenossen im "Nichts" eine Münze für den Big Spender. Willi ist geschockt und zeigt dem großen Bruder seine Mittelfinger. Er und Zachi schwanken zwischen Fassungslosigkeit und Teamgeist: Werden sie den kalten Entzug wagen?