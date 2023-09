Produzententag lotete öffentlich-rechtliche Zukunft aus

Die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Mediensystems ist am Montag im Wiener Westlicht auf dem Prüfstand gestanden. Während WDR-Intendant Tom Buhrow den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einer Portion Demut ausgestattet auch für die nächsten Jahre gerüstet sah, sorgte Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) für Erleichterung bei den anwesenden Produzenten. Sie versicherte, das von der Branche umjubelte neue Filmanreizmodell (FISA+) werde in der gegenwärtigen Form bleiben.

Buhrow sah die Gesellschaft zum Auftakt des Produzent*innentags der Association of Austrian Filmproducers (aafp) und der Vereinigung kreativer Filmproduzenten von "großer Polarisierung erschüttert". Dabei können öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten die "Klammer in der öffentlichen Debatte" herstellen, meinte der Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Aber einen könne man nur, wenn man neben Information auch Unterhaltung anbiete und sich stets selbstkritisch hinterfrage.

Die Produkte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks würden nach wie vor geschätzt, doch sei die Finanzierung in die Kritik geraten - "in allen westlichen Demokratien". Für Medienministerin Raab hatte er daher Lob parat. Sie habe mit der Etablierung der ORF-Haushaltsabgabe ab 2024 und einer gesicherten Finanzierung für die nächsten Jahre "gegen die populäre Meinung einen geraden Rücken" bewiesen.

Das öffentlich-rechtliche System mit dem gegenwärtigen Volumen könne man aber nicht ewig fortschreiben. Doch: "Wenn wir Demut an den Tag legen und als Dienstleister der Öffentlichkeit empfinden, können wir aber auch in den weiteren Jahrzehnten eine positive Rolle spielen", zeige sich Buhrow überzeugt.

Raab betonte bei einer Podiumsdiskussion, dass der ORF sein Sparpotenzial im Auge haben müsse. Es sei legitim, dass die Bevölkerung den höchsten Output bei geringstem Mitteleinsatz erwarte. "Man muss den Menschen näher bringen, was mit ihren Mitteln passiert. Es gibt kein Verständnis mehr dafür, wenn etwas im ORF intransparent ist", sagte die Ministerin. Es müsse noch besser kommuniziert werden, was der Mehrwert des ORF sei, forderte sie.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann strich mit Blick auf eben diesen Mehrwert etwa die Film- und Fernsehwirtschaft hervor. "Streamer kommen, Streamer gehen, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird ein wichtiger Partner für die Filmwirtschaft bleiben", so Weißmann. Jedes Jahr investiere der ORF ca. 100 Mio. Euro in diese. "Man bekommt etwas für sein Geld. Aber wenn es erst mal weg ist, kommt es nie wieder", warnte er vor drastischeren Sparmaßnahmen. Bis 2026 arbeite man weiterhin an einem Sparpaket in Höhe von 325 Mio. Euro. "Wir kommen mit immer weniger Geld aus. Wir drehen jeden Euro zweimal um", versicherte der ORF-Chef.

"Wir können nur in perfekter Allianz mit dem Publikum überleben", so Weißmann. Daher sei es wichtig, dass der ORF mit einer Gesetzesnovelle mehr Möglichkeiten im Streamingbereich bekommen habe. "Wir werden auch hier mit der Filmwirtschaft in Dialog treten", versprach er.