Paris on hold, Wien on fire: Während es in Frankreich zu massiven Problemen beim Verkauf der Tickets für Superstar Taylor Swift kam, lief das Prozedere in Österreich am Dienstag offenbar smooth. In Österreich hatten heute jene die Chance, eine Karte für die drei Wien-Termine des US-Superstars im Happel-Stadion zwischen 8. und 10. August 2024 zu kaufen, die sich dafür bis 23. Juni angemeldet hatten. Und die Server hielten dem Run auf die etwa 170.000 Tickets offenbar stand.

Anders in Frankreich. Hier verkündete das Portal Ticketmaster, dass der ebenfalls für heute geplante Vorverkauf für die Konzerte in Paris und Lyon eingefroren worden sei, ohne dafür Gründe zu nennen. Das US-Magazin "Variety" berichtete allerdings, dass zeitweise 700.000 Fans in einer Warteschlange gewesen sein sollen. Nun wartet die Swift-Gemeinde gespannt, wie der Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte über die Bühne geht, der am morgigen Mittwoch startet.

Die US-Sängerin kommt im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour nach Österreich. Diese startet im heurigen August in Mexiko, ab Mai 2024 gibt die Sängerin Konzerte in Europa. Im Happel-Stadion sind dann im August die mittlerweile drei Konzerte angesetzt, nachdem ob des großen Andrangs zwei Zusatzkonzerte eingeschoben wurden.