Nach dem Weinstein-Skandal und den Belästigungs-Vorwürfen gegen Peter Pilz ist eine Debatte darüber entbrannt, wie Frauen und Männer damit und miteinander umgehen sollen. Auch in der Puls-4-Sendung "Pro & Contra" wurde am Montagabend heftig darüber diskutiert.

Vor dem Hintergrund der Vorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein machen Frauen seit einigen Wochen unter dem Hashtag #metoo auf Twitter, Facebook und Instagram gegen sexuelle Übergriffe mobil. Eine, die nicht dazu gehört, ist die Schauspielerin Nina Proll. Unter dem Hashtag #notme schrieb sie letzte Woche auf Facebook: "Warum bestehen eigentlich immer die Feministinnen darauf, dass Frauen Opfer sind? Das verstehe ich nicht. Ich bin seit 20 Jahren in diesem Beruf tätig, und ich schwöre, ich bin dabei noch nie von einem Mann sexuell belästigt worden. Weder von einem Mächtigen noch von einem ohnmächtigen." Im Ö3-"Frühstück bei mir" erklärte sie, sie habe das "kollektive Jammern satt". Auch im Puls-4-Talk "Pro & Contra" vertrat die Schauspielerin ihre Meinung.

Corinna Milborn lud Nina Proll, Verleger Christian Mucha, Anwalt Werner Tomanek, Journalistin Hanna Herbst, Grünen-Politikerin Sigrid Maurer und Ex-Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek zum Talk. Die Fronten waren dabei sichtlich verhärtet.

Nina Proll sorgte einmal mehr mit ihren Aussagen für Aufregung. Die Schauspielerin meinte in der Diskussionsrunde etwa in Richtung von Sigrid Maurer, die erklärte, sie sei es leid, dass es in der Debatte bloß darum ginge, was Frauen tun müssen: "Das ganze Leben ist eine einzige sexuelle Belästigung. Wie kommen wir dazu, dass wir uns damit auseinandersetzen - was ist denn das für eine Einstellung?"

» Für einen Mann ist es keine sexuelle Belästigung, wenn ich ihn im Bademantel zum Oralsex zwinge «

Für Kopfschütteln bei Hanna Herbst ("Das ist so eine verrückte Argumentation, da weiß ich gar nicht wo ich anfange") sorgte Proll mit diesem Sager: "Männer empfinden Sexualität anders. Für einen Mann ist es keine sexuelle Belästigung, wenn ich ihn im Bademantel zum Oralsex zwinge. Er sieht das vielleicht als lustige Episode. Für einen Mann ist es daher schwer nachzuvollziehen, dass es eine Frau anders empfindet."

Unterstützt wurde Nina Proll in der Puls-4-Debatte von Christian Mucha und Werner Tomanek. Ersterer warnte vor einer "Hexenjagd" gegen Männer, Zweiterer riet Männern abschließend, am besten "Bodycams zu tragen" und "alles zu dokumentieren", um nicht fälschlicherweise des sexuellen Missbrauchs beschuldigt zu werden.

Reaktionen zur Debatte

Auf Twitter und Facebook wurde die heftige Debatte eifrig diskutiert. Hier exemplarisch einige der zahlreichen Kommentare.

Ich finds eigentlich skandalös, dass zu den Talks zu #metoo die abgründigsten Männer eingeladen werden. Es gäbe so viele andere. #procontra — Schifteh Hashemi (@schifteh) 6. November 2017

Das echte Männerbashing ist, dass Männer von diesen beiden Exemplaren in der Sendung vertreten werden. #procontra — Sabine Beck (@sabine_beck) 6. November 2017

Die Eunuchentweets der männlichen #MeToo Versteher sind nach wie vor das erbärmlichste am Ganzen.#procontra — Marcus Franz (@MD_Franz) 6. November 2017

"Für Mann ist es ok, wenn 1 Frau ihn zum Oralsex zwingt." Weiß die Proll noch, was sie da redet? #procontra — ClaudiaZettel (@ClaudiaZettel) 6. November 2017

ich feiere @HHumorlos @sigi_maurer und heinisch-hosek für ihre haltung und ruhe gegenüber diesen 3 primitiven kotzbrocken. #procontra — Mowa (@Mon8wal) 6. November 2017

Die linke Seite dieser Diskussion ist komplett durchgeknallt. Und die Proll ist da noch die normalste. Auch ein Resümee. #procontra pic.twitter.com/kj0WbiwEbH — Fabian Pimminger (@i_am_fabs) 6. November 2017

Ich fasse #PROCONTRA zusammen: Bei Invitro-Fertilisation immer Bodycam, sonst tot. Bitte, gerne. — Herr K O F L E R™ (@kofi2go) 6. November 2017

Während sich auf Twitter hauptsächlich #metoo-Unterstützer zu Wort meldeten, gab es auf der Puls-4-Facebook-Seite auch ganz andere Kommentare zu lesen. "Die Maurer kennt das Wort Unschuldsvermutung nicht. Sie ist untragbar und zu recht draußen. Schade dass sich die Opposition grad selbst demontiert und ich wünsch uns allen viel Spaß mit schwarz-blau. Die feiern sicher", schreibt hier ein User. "Nina Proll war klüger und inhaltlich wesentlich überzeugender als ihre drei Konkurrentinnen, die lediglich durch Wortverdrehungen, Moralisierung und Deutung aufgefallen sind. Es wurde wieder deutlich: Die Grünen sind zu Recht aus dem NR gefallen (hoffentlich bleibt das so) und die ehemals rote Ministerin wurde ganz bestimmt nicht wegen ihrer (nicht vorhandenen) inhaltlichen Kompetenz Ministerin!", schreibt ein anderer.

Für den Sender erwies sich die hitzige Debatte als voller Erfolg. Die Sendung erreichte den Bestwert seit ihrem Bestehen, in Spitzen erreichte sie bis zu 185.000 Zuschauer. Mit einer Durchschnittsreichweite von 155.000 Zuschauern in der gesamten Bevölkerung war "Pro & Contra" zu dieser Zeit laut Puls-4-Aussendung die meistgesehene Sendung im Privat-TV. Ebenso stark war der Marktanteil mit 10,4 Prozent in der gesamten Bevölkerung und 8,6 Prozent in der jungen Zielgruppe von 12-49.

Christopher Seiler veralbert #metoo

Abseits der Puls-4-Debatte hat sich ein weiterer Promi zu Wort gemeldet. Christopher Seiler von "Seiler & Speer" postete auf seiner Facebook-Seite ein Video, in dem er sich über die #metoo-Kampagne lustig macht. Er kritisiert darin unter anderem, dass in der Debatte Vergewaltigung und sexuelle Belästigung auf eine Ebene gestellt werden würden. "Das ist dasselbe, wie wenn einer zu mir sagt 'Ich hab Krebs, ich bin bald hin' und ich sage drauf: 'Ich habe einen eitrigen Zehennagel, ich bin bei dir, ich weiß wie das ist, me too.'"