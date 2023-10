Privatsender-Verband fordert grundlegende ORF-Reform

Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) hat anlässlich des Verfassungsgerichtshof-Erkenntnisses zur teilweisen Verfassungswidrigkeit der Besetzung von ORF-Gremien erneut eine grundlegende Reform des ORF-Gesetzes gefordert.

"Neben den vom VfGH behandelten Themen gibt es noch zahlreiche weitere Punkte, die überprüft und adaptiert werden müssen. Aus Sicht privater Medien sind beispielsweise die Änderungen des ORF-Gesetzes, mit denen ab 2024 u.a. eine Haushaltsabgabe eingeführt und der Programmauftrag verändert wird, beihilfenrechtswidrig und daher nochmals von der EU-Kommission zu prüfen", hieß es in einer Aussendung. "Gerade angesichts der immer schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für private Medien ist eine vordringliche Aufgabe der Medienpolitik, die Qualität und Vielfalt des Medienangebots in Österreich zu sichern", so VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm.