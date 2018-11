Privatpool auf Firmenkosten: 74-jähriger Burgenländer vor Gericht

Ein 74-jähriger Burgenländer ist am Donnerstag wegen des Verdachts der Untreue in Eisenstadt vor Gericht gestanden. Der Mann soll 2016 als damaliger Geschäftsführer eines Tourismusbetriebes im Mittelburgenland unberechtigterweise einen Privatpool auf Firmenkosten in der Höhe von etwa 34.000 Euro errichten haben lassen. Er kam mit einer Diversion davon und muss in Summe 12.400 Euro zahlen.

"Ich habe einen Fehler gemacht - keine Frage. Aber nicht mit Absicht", sagte der Angeklagte vor Einzelrichterin Gabriele Nemeskeri. Zu einem vollen Geständnis konnte er sich allerdings nicht durchringen, denn ein Gehalt hätte ihm eigentlich zugestanden, meinte er - und zwar, obwohl er zunächst gönnerhaft auf ein ebensolches verzichtet hatte. "Ich habe gesagt, ich brauche kein Gehalt", so der 74-Jährige.

Das Unternehmen, dessen Mehrheitseigentümer der Angeklagte war, stand finanziell nicht gut da, ging schließlich in Konkurs. Der Vertreter der Privatbeteiligten, die 25 und 24 Prozent des Betriebes hielten, hielt dem Pensionisten vor: "Es schaut so aus, als hätten Sie das Familiensilber noch schnell an sich ziehen wollten." Der Angeklagte bestritt das, meinte allerdings: "Eines sage ich Ihnen schon: Vier Jahre habe ich gratis gearbeitet!"

Sowohl die Richterin als auch Staatsanwältin Verena Strnad hielten eine diversionelle Erledigung für möglich, wenngleich Strnad die Verantwortung des Mannes als "hatschert" bezeichnete. Der 74-Jährige nahm das Angebot an, eine Geldstrafe von 2.400 Euro und den früheren Mitgesellschaftern einen Pauschalbetrag von 10.000 Euro als Schadensgutmachung zu zahlen.