Eine private Suchmannschaft hat Samstagnachmittag eine Leiche am Grund des Wolfgangsees (Bezirk Gmunden) gefunden. Dazu verwendete sie Spezialequipment. Taucher der Wasserrettung bargen die unbekannte männliche Leiche. Eine Obduktion wurde angeordnet, berichtete die oö. Polizei am Sonntag. Diese soll Identität und Todesursache klären. Es wurde vermutet, dass es sich um einen polnischen Stand-up-Paddler, der seit August am Wolfgangsee vermisst wird, handeln könnte.