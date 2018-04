Beladen mit rund 2.600 Kilogramm Nachschub hat sich der private Raumfrachter "Dragon" in der Nacht auf Dienstag zur Internationalen Raumstation ISS auf den Weg gemacht. Der unbemannte Frachter sei erfolgreich an Bord einer "Falcon 9"-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit.

Die Ankunft an der ISS wird am Mittwoch erwartet, danach soll der Frachter rund einen Monat an der Raumstation angedockt bleiben, um dann zur Erde zurückzukehren. Es ist bereits der 14. Versorgungsflug mit einem "Dragon"-Frachter.

Transportiert wird neben Proviant für die Astronauten an Bord der ISS auch Material für wissenschaftliche Experimente - unter anderem zur Erforschung von Medikamenten und Materialien in der Schwerelosigkeit, Gewittern in der Erdatmosphäre und zum Gemüse züchten auf der ISS.