Die 51-Jährige Moderatorin Vera ist vielen TV-Zusehern ein Begriff. Jahrelang verfolgten sie ihre Talk-Show. Als Privatperson hielt sich die deutsche Quasselstrippe bisher eher bedeckt. Doch das ändert sich jetzt.

Den großen Durchbruch in der deutschen Fernsehlandschaft hatte Vera Int-Veen mit ihrer eigene Talkshow “Vera am Mittag” in den 90er Jahren. Danach begeistere sie durch ihre Moderation der RTL-Doku-Soaps “Schwiegertochter gesucht” und “Helfer mit Herz”. Damit steht Vera Int-Veen seit mehr als 20 Jahren und stets gut gelaunt vor den TV-Kameras.

Ihre Extra-Pfunde hat die "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin längst akzeptiert. "Ich bin schon als dickes Kind auf die Welt gekommen. Ich habe in jungen Jahren, aber da war ich noch um die 30, Diäten gemacht, weil ich dachte, das muss alles dünner sein. Ich habe das dann irgendwann aufgegeben, weil ich mag mich ja auch so, wie ich bin", sagt sie in einem Interview mit "Bild der Frau".

Privates Glück

Wer sich selbst liebt, der ist bereit für das private Glück. Und das fand Vera in einer Frau. Vor fast vier Jahren gab sie ihrer Freundin Christiane, genannt Obi, auf Mallorca das Ja-Wort.

» Ich hatte keine Lust mehr, alleine auf Events zu gehen und ich bin ja auch stolz drauf «

Jahrelang hat sie Christiane aus der Öffentlichkeit raus gehalten. Bisher wusste man nicht mal, dass die 51-Jährige überhaupt vergeben ist. Doch jetzt reichte Vera das Versteckspiel.

Sie heiratete ihre Jugendliebe

Schon 23 Jahre kennen sich die beiden jetzt, seit 16 Jahren kennen sie sich "besser", wie beide lachend im Interview anmerken, und seit etwa zwölf Jahren leben sie zusammen. Vor drei Jahren folgte dann die Hochzeit auf Mallorca.

So kam es zum Heiratsantrag

Wie es vor Jahren zum Heiratsantrag kam, plaudert die TV-Verkupplerin nun auch aus: "Als meine Mutter verstarb, war es so, dass ich ein paar Wochen später wach geworden bin und gedacht habe: 'Ich habe jetzt gar keine Familie.' Im nächsten Moment war es so, dass ich Obi heiraten wollte."

Ein Traum wurde wahr

Süße Anekdote: Ihre Mutter habe sich immer von Herzen gewünscht, dass sie und Obi eines Tages heiraten. Der Heiratsantrag folgte auf der Trauminsel La Réunion an Christianes 40. Geburtstag.