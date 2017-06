Prinzessin Sofia zeigt Babybauch

Im März gab das schwedische Königshaus bekannt, dass Prinz Carl Philip und seine Sofia ihr zweites Kind erwarten, nun kann die Prinzessin ihren süßen Babybauch nicht mehr verstecken.

"Wir freuen uns, ein neues kleines Mitglied in unserer Familie willkommen zu heißen", verkündete das Königshaus. Das Kind soll im September zur Welt kommen. Sofia und Carl Philip haben bereits einen Sohn, der kleine Prinz Alexander wurde im April ein Jahr alt.

© Getty Images/Michael Campanella

Zu einer Veranstaltung in Stockholm erschien Sofia diese Woche in einem auffälligen Kleid, das ihren Babybauch schön in Szene setzte.

© Getty Images/Michael Campanella

Der Anlass war eine Ordensverleihung im Sophiahemmet-Privatkrankenhaus der schwedischen Hauptstadt, das nur zufällig ähnlich wie die Prinzessin heißt.

© Getty Images/Michael Campanella

In rund drei Monaten wird die 32-Jährige zum zweiten Mal Mama, kein Wunder, dass die Prinzessin so umwerfend strahlt.