Prinzessin Anne feierte 72. Geburtstag

Zum ihrem 72. Geburtstag hat Queen-Tochter Prinzessin Anne am Montag Glückwünsche aus der Königsfamilie erhalten. Auf dem Twitter-Account des Buckingham-Palasts, auf dem auch offizielle Mitteilungen von Königin Elizabeth II. (96) verbreitet werden, war ein Foto der Princess Royal - so ihr offizieller Titel - zu sehen mit violettem Sommerhut. Dazu der Wunsch, sie möge einen "very happy birthday" haben.

Ebenfalls Glückwünsche kamen von Prinz William und Herzogin Kate. Auf deren Twitter-Account war zudem noch ein Geburtstagstorten-Emoji zu sehen. Anne ist das zweitälteste Kind der Queen. Sie ist aber selbst schon längst Großmutter. Ihre beiden Kinder Zara Tindall (41) und Peter Phillips (44) stammen aus erster Ehe mit dem ehemaligen Reitsportler Mark Phillips. Anne ist inzwischen jedoch bereits seit 26 Jahren mit dem Marineoffizier Timothy Laurence verheiratet.

( S E R V I C E - Tweet des Buckingham-Palasts: - Tweet des Kensington-Palasts: )