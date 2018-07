Die Aufgaben eines royalen Kindermädchens umfassen viel mehr als die Pflege der Kinder. Maria Borrallo hat vor 20 Jahren alle Prüfungen bestanden und Voraussetzungen erfüllt: Sie ist als einziges Kindermädchen für die drei Kinder von Prinz William und Herzogin Kate verantwortlich. Wie die Lifestyleseite “Brightside” berichtet, gibt es acht Prüfungen und Grundvoraussetzungen, die die angehenden Kindermädchen bestehen müssen.

1. Hartes Studium an der Norland Universität

Ein Kindermädchen, das für die Royals arbeiten will, muss viele Fächer an der Norland Universität belegen. Grundvoraussetzung für die Aufnahme in den Ausbildungsgang ist eine gute körperliche Verfassung und eine makellose Biografie.

Zudem müssen die angehenden Kindermädchen perfekt Englisch sprechen. Sie werden unter anderem in Fächern wie Psychologie, Geschichte, Philosophie, Soziologie und Literatur unterrichtet. Die dreijährige Ausbildung kostet 50.000 Euro.

2. Angehende Kindermädchen müssen an Roboter-Baby üben

Während ihres Studiums üben die Nannys an Roboter-Babys. Das zählt ebenfalls als Voraussetzung für royale Kindermädchen: Mit den Robotern sollen sie üben, mitten in der Nacht geweckt zu werden, Nahrung vorzubereiten oder die Roboter-Babys zu beruhigen. Damit soll sichergestellt werden, dass jede Frau perfekt mit der jeweiligen Situation umgehen kann.

3. Die Nanny ist gleichzeitig auch Bodyguard

Was sich anhört wie in einem Actionfilm, ist bei den Royals Realität: Jedes Kindermädchen ist gleichzeitig auch Bodyguard der Kleinen. Die Frau muss imstande sein, sich selbst und den royalen Nachwuchs zu beschützen.

Deshalb erhalten die angehenden Kindermädchen in ihren drei Jahren Ausbildung auch mehrere Selbstverteidigungs- sowie Erste-Hilfe-Kurse.

4. Kindermädchen müssen perfekt Auto fahren können

Das königliche Kindermädchen muss eine perfekte Autofahrerin sein. Da die Sicherheit der royalen Kinder an erster Stelle steht, wird den Frauen das Fahren in Extremsituationen beigebracht.

Die Übungen gleichen einer Stunt-Show – Driften und extreme Ausweichmanöver inklusive. Die Auszubildenden müssen lernen, unter schwierigsten Bedingungen Auto fahren zu können.

5. Die royale Familie wird zur einzigen Familie

Den Arbeitstag im Schloss verbringen und abends zur eigenen Familie zurückkehren? Nicht bei den Royals.

Da gehört es zur Pflicht, dass das Kindermädchen ein Teil der Familie wird. Es begleitet die Kinder überall hin – auch während der Ferien und auf Reisen.

Deshalb muss das Kindermädchen im Palast leben, damit es gleich in der Nähe sein kann, falls es nötig wäre.

6. Eine Nanny darf keine Geheimnisse verraten

Royal-Fans saugen jede Nachricht aus dem Königshaus auf. Schlimm wäre es dann, wenn das Kindermädchen gerne tratscht und private Details aus dem royalen Leben nach außen trägt.Daher ist es den Nannys nicht nur verboten, Gerüchte zu verbreiten, sondern auch Interviews zu geben oder in den sozialen Netzwerken vertreten zu sein.

7. Sie dürfen die Kinder nie schlagen

Die Kindermädchen sind außerdem dazu verpflichtet, den royalen Nachwuchs nie zu schlagen. In strengen Fällen ist es den Nannys nicht einmal gestattet, die Hand eines Kindes zu halten.

8. Kein Privatleben, keinen Freund

In diesem harten Job ist kein Platz für ein Privatleben. Maria Borrallo hat nicht einmal einen Freund. "Ich bin mit meinem Job verheiratet." Für ihren Einsatz bekommt sie ein jährliches Gehalt von 53.000 Euro. Doch Geld ist für eine echte Norland-Nanny ohnehin zweitrangig. Eine Maxime ihrer Ausbildung lautet: "Erst kommt das Kind, dann kommen die eigenen Interessen."