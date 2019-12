Der britische Prinz Philip ist in ein Londoner Krankenhaus gebracht worden. Er werde in der Klinik King Edward VII. beobachtet und behandelt, teilte der Buckingham-Palast am Freitag in London mit.

Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme seines Arztes. Der Royal soll einige Tage im Krankenhaus bleiben.

Der Ehemann von Königin Elizabeth II. (93) war dafür vom englischen Norfolk in die Hauptstadt gereist, aber nicht mit der Ambulanz. In der Nähe von Norfolk hat die Queen ihren Landsitz Sandringham - dort verbringen die Royals gemeinsam das Weihnachtsfest.

Prinz Philip, sein Leben in Bildern

Bild 1 von 50 © Bild: Photo by Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images Prinz Philip - Sein Leben in Bildern Schon seine Geburt war so ungewöhnlich wie sein weiteres Leben: Prinz Philip kam am 10. Juni 1921 auf einem Küchentisch auf der Insel Korfu als Mitglied des griechischen Königshauses zur Welt. Der Arzt hielt das für praktisch. Im Bild: Auf einer Gartenparty im Jahr 2017 freuen sich drei Damen sehr den Prinzen persönlich kennenzulernen.

Bild 2 von 50 © Bild: PNA Rota/Keystone/Getty Images Prinz Philip - Sein Leben in Bildern: Marine Nach politischen und familiären Wirren - die Familie wurde nach der Revolution aus Griechenland verbannt, der Vater ging seine eigenen Wege, die Mutter erkrankte psychisch - verschlug es Philip nach Großbritannien, wo er Karriere in der Marine machen sollte. In England lernte er seine große Liebe kennen: Lilibeth, die sich schon als 13-Jährige unsterblich in den attraktiven Kadetten verliebte. Im Bild: Lieutenant Philip Mountbatten bei der Royal Navy 1947.