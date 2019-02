Während die meisten Paare den Tag der Liebe in einem schönen Restaurant verbrachten, fror Prinz Harry in einem Iglu im kalten Norden Norwegens. Was hinter seinem Besuch steckte und wie er von britischen Truppen vor Ort überrascht wurde.

THEMEN:

Es ist bestimmt nicht der schönste Valentinstags den Prinz Harry und seine hochschwangere Frau Herzogin Meghan verbrachten. Und das liegt nicht nur daran, dass sie örtlich getrennt waren. Meghan hat weiterhin mit fiesen Gerüchten zu kämpfen und kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem ihr Vater am Wochenende Auszüge aus einem privaten Brief veröffentlichte und Halbschwester Samantha Markle schwere Vorwürfe erhob, meldete sich nun auch Hollywood-Star George Clooney zu Wort.

Überlebenstraining statt Rosen

© APA/AFP/NTB Scanpix/SCANPIX NORWAY/ NTB

Indes verabschiedete sich auch noch ihr Mann, der ihr sonst mit Rat und Tat zur Seite steht. Der 34-Jährige Prinz Harry verbracht den Tag der Liebe im am frostigen Militärstandort Bardufoss in Norwegen. Ohne Meghan. Dei Temperaturen um den Gefrierpunkt ein Überlebenstraining absolvieren. Dabei ist seiner Liebsten der Tag Valentinstag besonderns wichtig.

Wie enttäuscht ist Meghan?

© APA/AFP/POOL/Heathcliff O'Malley

In der Vergangenheit hat die ehemalige "Suits"-Darstellerin bereits darüber gesprochen, wie wichtig ihr der Tag der Liebe sei. Auf ihrem Lifestyle-Blog "The Tig" schrieb die 37-jährige Amerikanerin einst: "Jedes Jahr am 14. Februar wache ich auf, fühle mich, als wäre ich in ein Robert-Doisneau-Foto eingetaucht und warte mit angehaltenem Atem darauf, in einem Kuss zu versinken.

Royale Verpflichtungen

Wie Meghan den Tag verbrachte und ob die Enttäuschung tatsächlich so groß war, bleibt offen. Fakt ist: Die royalen Verpflichtungen gehen vor. Ein bißchen romantisch wurde es aber dann doch noch. In einem eigens für das Camp gebauten Iglu wurde Prinz Harry mit einem Meghan-Markle-Altar überrascht.

Romantischer Ausklang unter Soldaten

© APA/AFP/NTB Scanpix/SCANPIX NORWAY/ NTB

Die Soldaten hatten die Wände des Iglus mit Hochzeitsbildern des royalen Traumpaares verziert. Dazu brannten Kerzen und im Hintergrund lief schnulzige Musik. Harry, der für seinen guten Humor bekannt ist, freute sich über die überraschende Aufmerksamkeit. Auch die romantische Meghan konnte der süßen Aufmerksamkeit einiges abgewinnen. Klingt ja fast nach einem Happy End...