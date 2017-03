Prinz Harry und Meghan Markle sind inzwischen seit einigen Monaten ein Paar, im November wurde die Beziehung vom britischen Königshaus offiziell bestätigt. Die US-Schauspielerin soll quasi schon im Kensington Palast eingezogen sein, zuletzt kursierten immer wieder Gerüchte um eine baldige Verlobung. Aktuelle Bilder sprechen dafür.

Bis dato gab es bloß einige wenige Paparazzi-Aufnahmen von Prinz Harry und seiner Freundin, der "Suits"-Darstellerin Meghan Markle. Doch das hat sich nun geändert. Der 32-Jährige nahm seine Liebste mit nach Jamaika zur Hochzeit seines besten Freundes Tom Inskip. Dies bedeutet in Adelskreisen ganz schön viel.

Harry ist es offensichtlich mehr als ernst mit Meghan. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der Prinz der Schauspielerin die Frage aller Fragen stellt. Wie die "Daily Mail" berichtet, soll der Pastor bei der Hochzeit bereits gemeint haben: "You next, sir!". Also: "Harry, du bist der Nächste."

Die 35-jährige Meghan Markle lernte auf Jamaika Harrys gesamten Freundeskreis kennen und zeigte dabei keinerlei Berührungsängste. Dem Prinzen selbst wich die schöne Schauspielerin während der Feierlichkeiten nicht von der Seite.

Doch Meghan ist alles andere als ein Klammeräffchen. Sie lässt Harry trotz aller Turtelei immer noch seine Freiheiten, so durfte der Prinz am Tag nach der Trauung zusammen mit seinen Kumpels am Strand relaxen.

Für Meghan war es übrigens nicht die erste Hochzeit auf Jamaika. Im Jahr 2011 gab sie auf der karibischen Insel ihrem inzwischen geschiedenen Mann Trevor Engelson das Jawort.