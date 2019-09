Prinz Harry und Herzogin Meghan in Afrika

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind mit Baby Archie in Afrika gelandet. Ihre erste Station ist Kapstadt, dort wurden schon einmal ein paar Kinder geherzt.

THEMEN:

Zu ihrer ersten offiziellen Reise als Familie sind der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan mit dem rund vier Monate alten Archie in Kapstadt eingetroffen. Vor laufenden TV-Kameras herzte Meghan am Montag in einem Township-Projekt vor einem Reigen tanzender und trommelnder Jugendlicher einen kleinen Buben: Und auch die Erwachsenen durften mit der Herzogin auf Tuchfühlung gehen. Spontan umarmte eine Frau die Gemahlin von Prinz Harry und diese - obwohl sichtlich überrascht (siehe Bild unten) - erwiderte die Umarmung schließlich herzlich.

© imago images/i Images Eine sichtlich überrumpelte Herzogin Meghan ...

© imago images/i Images ... erwidert die Umarmung der Frau schließlich herzlich.

Schon gewusst? So reich ist Herzogin Meghan wirklich

Prinz Harry und Meghan legten ein Tänzchen hin

Bei strahlendem Sonnenschein wiegte sich Harry kurz tanzend in den Hüften, als ihn ein kleines Mädchen dazu aufforderte. Und auch seine Frau machte bei der kleinen Tanzeinlage mit. Dabei schien sich Herzogin Meghan bestens zu amüsieren. Der kleine Archie war zunächst nicht zu sehen. Die britischen Royals waren aus Rom kommend eingetroffen, wo sie zuvor die Hochzeit der mit Meghan befreundeten Designerin Misha Nonoo gefeiert hatten.

© imago images/i Images

© imago images/i Images

© imago images/PA Images

Die weiteren Stationen der Royals

Gemeinsam werden sie zum Auftakt ihrer zehntägigen Reise zunächst mehrere Projekte in der südafrikanischen Touristenmetropole besuchen, bevor Harry nach Angola weiterreist. Dort hatte sich seine bei einem Unfall in Paris gestorbene Mutter, Prinzessin Diana, für die Bekämpfung von Landminen eingesetzt. Harrys weitere Stationen sind Botswana und Malawi. Er selbst war im südlichen Afrika in diversen Umwelt- und Tierschutzprojekten aktiv und nennt die Region seine zweite Heimat.

© imago images/i Images

Auch interessant: Herzogin Meghan: Neuer Zoff mit der Queen